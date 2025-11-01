Šef DHMZ-a otkrio kakva nas zima očekuje, ali i što nam stiže u ponedjeljak: 'Pratite upozorenja'

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a, detaljnije je objasnio zašto Hrvatska i početkom studenoga bilježi gotovo proljetne temperature. Istaknuo je da je listopad započeo hladnim razdobljem, no njegov kraj bio je topliji od početka. Trenutna situacija rezultat je južnog, odnosno jugozapadnog strujanja koje je donijelo visoke temperature, s obzirom na to da se vremenske prilike u Hrvatskoj mijenjaju u ciklusima od nekoliko dana.

Güttler naglašava da sva godišnja doba pokazuju trend zagrijavanja, pri čemu se zagrijavanje, koje iznosi od trećine do pola stupnja svakih desetak godina, razlikuje ovisno o dijelu Hrvatske i sezoni. Iako se te vrijednosti čine malima, postaju izraženije tijekom ljudskog života. Govoreći o ljetu, istaknuo je da je, uz iznimku ekstremno toplog lipnja, srpanj i kolovoz bio ugodniji u odnosu na prethodno ljeto.

Također, u pogledu drugih meteoroloških pojava poput tuče, ovo je ljeto bilo mirnije nego 2022. i 2023. godine. Uz spomenute trendove, Güttler dodaje da postoji i prirodna promjenjivost vremena; čak i bez klimatskih promjena, svaka godina i svako ljeto imali bi svoj specifičan slijed toplih i hladnih razdoblja.

Upozorio je na promjenu vremena koja se očekuje u ponedjeljak, s dolaskom značajnijih promjena vjetra u noći s nedjelje na ponedjeljak. Cijela Hrvatska će u ponedjeljak biti pod kategorijom potencijalno opasnog vremena, bilo zbog oborina, grmljavinskog nevremena ili vjetra. Stoga je pozvao građane da prate upozorenja DHMZ-a za svoje područje, jer se od ponedjeljka očekuju niže temperature.

Güttler je također spomenuo signal za nešto blažu i topliju zimu od uobičajene, iako je naglasio da sezonske prognoze uvijek moraju uzeti u obzir mogućnost prekida duljih toplih razdoblja hladnim prodorima zraka. - Zaista postoji signal ponovno nešto blaže i toplije zime nego uobičajeno. Ništa dramatično za sada, ali uvijek treba biti svjestan kod tih sezonskih prognoza, da neka dulja razdoblja povećanih temperatura mogu biti prekinuta hladnim prodorima zraka - rekao je.

Na kraju, objasnio je da je ključni faktor za nastanak uragana, poput Melisse koja je nanijela štetu Karibima, temperatura mora. Na području Kariba ona je vrlo visoka, preko 26-27 stupnjeva, što stvara uvjete za razvoj uragana, koje prate i olujni usponi s valovima višim od 4-5 metara koji udaraju na obale otoka.