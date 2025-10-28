Priprema li se Trump za novi rat? 'Gomilanje snaga ovog razmjera sugerira strateški vojni cilj'

Američki ratni brodovi gomilaju se u Karipskom moru, CIA dobiva zeleno svjetlo za smrtonosne akcije, a američki predsjednik Donald Trump optužuje Nicolasa Madura da vodi "organiziranu kriminalnu skupinu". I dok se nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, približava venezuelanskoj obali, ostaje pitanje priprema li se SAD NA oružani sukob s Venezuelom. Raketni razarač USS Gravely usidrio se u glavnom gradu Trinidada i Tobaga, samo 40 kilometara od venezuelanske obale. Caracas je to ocijenio "provokacijom" i podnio žalbu Vijeću sigurnosti UN-a. "Ovo je čin agresije", izjavio je venezuelski ministar vanjskih poslova. Pentagon je Kongresu potvrdio da su SAD od rujna izvele najmanje sedam napada na brodove u blizini Venezuele, za koje tvrde da su prevozili drogu.

Međutim, Trumpove tvrdnje nailaze na skeptičnost. Nije pružio dokaze za optužbu da je Maduro vođa bande Tren de Aragua, a američke obavještajne agencije ne podržavaju tu tvrdnju. Glavni dopisnik Sky Newsa Stuart Ramsay ističe da se fentanil, koji razara američko društvo, uglavnom proizvodi u Meksiku, a ne u Venezueli. "Venezuela ne proizvodi lišće kokaina", uzvratio je Maduro u nacionalnom obraćanju. Ranije ovog mjeseca Trump je potvrdio da je CIA-i odobrio provođenje tajnih operacija u Venezueli, uključujući one sa smrtonosnim ishodom. Na pitanje ima li agencija ovlasti za ubojstvo Madura, predsjednik je izbjegao odgovor:

Dr. Carlos Solar, stručnjak za sigurnost Latinske Amerike u britanskom think-tanku RUSI, ocjenjuje da je razina američkog vojnog angažmana "neproporcionalna" zadatku suzbijanja trgovine drogom. "Gomilanje snaga ovog razmjera sugerira strateški vojni cilj", kaže Solar za Sky News. Prema njemu, mogući scenariji uključuju, precizne napade dugog dometa na objekte povezane s trgovinom drogom, što bi moglo izazvati venezuelski odgovor, slično kao u slučaju američkih udara na iranske nuklearne objekte i iranskog uzvrata na baze u Kataru, kao i uništavanje ključnih vojnih ciljeva kako bi se Maduro prisilio na predaju i egzil, uz minimalnu destabilizaciju zemlje, piše Sky News.

"S obzirom na izglede za sukob, razumno je imati maksimalne obavještajne kapacitete na terenu", dodaje Solar, naglašavajući da CIA ima dugu povijest operacija u regiji – od paravojnih akcija do prikupljanja podataka.

Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro izjavio je nedavno da njegova zemlja raspolaže s najmanje 5000 Igla-S projektila. Prema Maduru, ovi projektili su raspoređeni na ključnim mjestima diljem zemlje. Njegova izjava došla je u trenutku pojačanih tenzija s Sjedinjenim Američkim Državama, koje su proširile vojne operacije u Karibima pod izgovorom borbe protiv narko kartela. Igla-S je prijenosni protuzračni raketni sustav, također poznat kao prijenosni sustav protuzračne obrane (MANPADS) razvijen kao poboljšana verzija starijeg Igla sustava. Proizvodi ga ruska tvrtka KBM, a službeno je uveden u rusku vojsku krajem 2000-ih godina. Ovaj sustav je dizajniran za uništavanje niskoletećih zrakoplova, helikoptera i dronova, koristeći infracrvenu tehnologiju za navođenje koja je otporna na smetnje poput baklji ili drugih mjera za prijevaru. Igla-S je kompaktan, lak za nošenje (težak oko 19 kg s lanserom) i idealan za gerilske ili brze operacije, gdje ga mogu koristiti pješaci ili specijalne jedinice bez potrebe za teškom opremom. Tehničke karakteristike Igla-S-a čine ga jednim od najefikasnijih prijenosivih protuzračnih sustava na svijetu. Doseg projektila iznosi do 6 kilometara, dok može dosegnuti visinu do 3,5 kilometara. Koristi dvopojasni infracrveni detektor koji povećava vjerojatnost pogađanja, a vjerojatnost uništenja cilja procjenjuje se na preko 80% protiv standardnih zrakoplova. Osim toga, sustav je otporan na elektronske smetnje i može se brzo ponovno napuniti. Ruska izvozna agencija Rosoboronexport ističe da je Igla-S izvezen u više od 30 zemalja, uključujući saveznike Rusije, a cijena jedne jedinice kreće se oko 50.000-100.000 dolara, ovisno o paketu.

Maduro je u svojoj izjavi istaknuo je da bilo koja vojska na svijetu poznaje moć Igla-S-a i da Venezuela ima dovoljno obučenih operatera, podržanih simulatorima za vježbanje, kako bi odbili bilo kakvu "imperijalističku prijetnju". Kako tvrdi Maduro ovi projektili nadopunjuju širi sustav protuzračne obrane Venezuele, koji uključuje ruske S-300, Buk i Pechora sustave, ali Igla-S je posebno važan zbog svoje mobilnosti. Međutim, neovisni izvori poput International Institute for Strategic Studies (IISS) potvrđuju prisutnost Igla-S-a u venecuelanskom arsenalu, ali brojku od 5000 nisu mogli verificirati, dok stručnjaci sumnjaju u kvalitetu obuke i održavanja opreme u krizi koju Venezuela proživljava.

Ova tvrdnja Madura nije samo vojna, već i politička poruka. Služi kao odvraćanje od američkih akcija, jačanje domoljubnog morala i podsjetnik na rusko-venecuelansko partnerstvo. U prošlosti je Venezuela nabavila ove sustave od Rusije u okviru sporazuma iz 2000-ih, što je dio šireg aspekta Madurove vanjske politike usmjerene protiv "imperijalizma". Iako Igla-S može komplicirati operacije niskoletećih letjelica u regiji, stručnjaci upozoravaju da ne bi mogao zaustaviti punu američku intervenciju, ali bi sigurno povećao rizike i troškove takve akcije.