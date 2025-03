Pripazite na satnicu: Evo kad kreće promjena u obračunu struje, u ovom razdoblju je upola jeftinija

Ove nedjelje pomiče se sat i kreće ljetno računanje vremena. Naime, u 2.00 sata ujutro kazaljka će se pomaknuti na 3.00 što bi značilo da ćemo imati skraćeni vikend i spavati jedan sat manje. Praksa pomicanja sata započela je tijekom Prvog svjetskog rata kao način štednje energije. Uvođenjem ljetnog vremena, ljudi su se prilagodili promjenama u dnevnom svjetlu, pa su mogli smanjiti potrebu za umjetnom rasvjetom i time štedjeti energiju. Ovaj sistem pomicanja sata postao je standard u mnogim zemljama diljem svijeta, iako su neke zemlje odlučile da ga ne primjenjuju ili su ga ukinule.

S pomicanjem kazaljki, dolazi i promjena u obračunu skuplje i jeftinije električne energije. U Hrvatskoj je sistem takav da postoje jednotarifna i višetarifna brojila. Onima koji imaju jednotarifno brojilo cijena kilovatsata uvijek je ista i cijelog se dana električna energija obračunava prema dnevnoj, skupljoj tarifi. Kod višetarifnog brojila električna energija obračunava se prema višoj i nižoj tarifi, odnosno dnevnoj i noćnoj. Ono što je važno znati jest da je cijena kilovatsata električne energije tijekom noći upola jeftinija.

Prema ljetnom računanju vremena koje nastupa u nedjelju u tri sata ujutro viša tarifa vrijedit će od 8 do 22 sata, a niža tarifa od 22 do 8 sati. Kada je riječ o zimskom računanju vremena, viša tarifa je od 7 do 21 sat, a niža tarifa od 21 do 7 sati.

Što bi značilo da od ove nedjelje, skuplja dnevna tarifa počinje u 8 sati ujutro i traje do 22 sata.

