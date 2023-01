Prijevara potrošača obavljena je u prosincu, kao osveta Vladi za ekstraporez

Prvi dani otkako je Hrvatska ušla u eurozonu prolaze kao u onom vicu kada se supruga nenadano vrati kući i zatekne muža s drugom u krevetu, a on je mrtav-hladan uvjerava da to nije prijevara riječima “vjeruješ li meni ili svojim očima”. Jednako tako sada zvuče izjave trgovaca i njihovih predstavnika iz HUP-a i HGK, kao i vrlih tzv. ekonomskih savjetnika, koji sada uglas govore “nije bilo nikakvih poskupljenja nakon Nove godine, to su pojedinačni slučajevi”. Tko god je bio nakon Nove u trgovini uvjerio se, i to svojim očima, u suprotno, jer su nove cijene osvanule i na njihovim omiljenim proizvodima. U lovu na poskupljenja pomažu im najviše mediji, koji su donijeli cijele liste proizvoda, ne samo s cijenama prije i poslije Nove nego i uspoređujući ih s onima u Sloveniji. Oni od kojih se, pak, očekivalo da će biti u prvim redovima borbe protiv, kako je to odmah zaključila i Vlada Andreja Plenkovića, prijevara i lova u mutnom, dakle udruge za zaštitu potrošača, šute.