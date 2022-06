Prijetili mu smrću jer je Hrvat, a sad je ušao u vlast: 'Žele dokazati da Hrvata u Boki nema! Već viđeno u Republici Srpskoj'

Prije manje od godinu dana prijetili su mu smrću zato što je Hrvat, no nitko to, a najmanje oni koji su trebali, tadašnja vlast i institucije, nije ozbiljno osudio, niti istražio tko je iza toga stajao.



Danas je situacija drukčija, predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović član je 43. vlade Crne Gore na čelu s premijerom Dritanom Abazovićem. Je li se krucijalno išta promijenilo u odnosu prema nacionalnim manjinama i autohtonoj hrvatskoj zajednici, tko i zašto promovira pojam "bokeljština", što može učiniti u vladi koja je toliko ideološki nehomogena kao što je sadašnja crnogorska te kako je uopće biti Hrvat u Crnoj Gori koja se sada nominalno odmiče od Srbije, no da li i od velikosrpstva, pogotovo u vrijeme geopolitičkih promjena, ispričao je Vuksanović za Obzor.