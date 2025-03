Pretučenog muškarca (70) u Čakovcu dva puta pustili iz bolnice, završio je u komi. Obitelj: 'Ovo je sramota'

Muškarac (70) koji je bio pretučen i, sumnja se, silovan u Čakovcu ove subote dva puta je bio u bolnici, a treći puta je završio i u komi, javljaju 24sata. Tijekom subote i nedjelje dva puta je bio zaprimljen, a treći puta ga je hitna pomoć dovezla u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon čega je bio i hitno operiran.

- Sad se nalazi u induciranoj komi na jedinici intenzivnog liječenja, a njegovo stanje je teško i životno ugrožavajuće - potvrdili su iz Županijske bolnice Čakovec. Obitelj 70-godišnjaka je ogorčena postupanjem bolnice, a jedna članica navodi kako još nije potvrđeno je li muškarac doista bio silovan te se čekaju nalazi.

- Sramota je to što je bolnica napravila. Strašno je što su ga dva puta pustili doma, a bio je u teškom stanju. U subotu navečer je napadnut i tad mu je ukraden mobitel pa nas nije mogao ni nazvati. Nismo ni znali što mu se dogodilo. Tad je sam otišao u bolnicu gdje su ga pregledali i pustili. Zatim je u nedjelju ujutro otišao na policiju prijaviti što mu se dogodilo i policija ga je tad odvela na hitnu jer su procijenili da nije dobro. Potom nas je u nedjelju oko 10 ujutro nazvala policija i obavijestila o napadu. Bio je opet u bolnici, ali su ga ponovno pustili doma - kazala je članica obitelji pa dodala kako su hitnu zvali u nedjelju jer se cijeli dan nije budio.

- Prvo smo mislili da je to od injekcije za spavanje. No kako se nije nijednom probudio tako smo poslije pola noći pozvali hitnu koja je došla i odvela ga u bolnicu. Rekli su nam da je u komi i da je imao izljev krvi u mozgu. Žalosno je da u bolnici to nisu vidjeli ranije. Da mi nismo reagirali on ne bi preživio. Zaista ne mogu vjerovati da su ga pretučenog i s teškim ozljedama glave dva puta pustili doma. Mi smo van sebe, u šoku smo zbog svega - ispričala je.

Policija je ranije potvrdila kako je 36-godišnjak koji je pretukao muškarca uhićen ''Naime, u subotu oko 20.30 sati u Čakovcu, u trenutku kada se oštećeni 70-godišnjak šetao Ulicom Ivana Gorana Kovačića, susreo je osumnjičenog 36-godišnjaka, kojeg poznaje od ranije. Na nagovor osumnjičenog, oštećeni je pristao da odu u nezaključanu i napuštenu kuću, koja se nalazi u spomenutoj ulici. Nakon kraćeg boravka i razgovora osumnjičeni je primjenom fizičke sile te prijetnjom hladnim oružjem počinio kaznena djela silovanja i teške krađe na štetu 70-godišnjaka. Materijalnu štetu počinjenjem kaznenog djela teške krađe na osobito opasan način, oštećeni je procijenio na stotinjak eura. U događaju oštećeni 70-godišnjak zadobio je tešku tjelesnu ozljedu opasnu po život te je zadržan na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec'', izvijestila je Policijska uprava međimurska.

