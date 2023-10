Pretresli mu stan: Uhićen političar koji je organizirao krvave nerede na Kosovu

'loše po građane'

Koja je cijena odcjepljenja Republike Srpske: Ekonomisti pojasnili potencijalne posljedice

Milorad Dodik već godinama govori o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine, a to se čini i jasnim ciljem sadašnje vlade u Banja Luci. No ekonomisti upozoravaju kako bi to i gospodarski bilo samoubojstvo.