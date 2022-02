'Prerano je za veliko slavlje, ali smanjenje tumora ulijeva nam nadu i optimizam'

Malena Kiara Goršić, koja se liječi u San Franciscu u SAD-u, uskoro dolazi kući u Šibenik kako bi se već u travnju mogla vratiti u SAD na nastavak liječenja koje se do sada pokazalo uspješnim.

Te odlične vijesti obradovale su i sve građane koji znaju za situaciju u kojoj se našla mlada obitelj, roditelji Valentino i Matea Goršić, koji su prije sedam mjeseci doznali da im dijete boluje od jednog od najzloćudnijih tumora dječje dobi, difuznog glioma središnje linije. Nakon liječenja u Hrvatskoj, gdje su iscrpljene sve mogućnosti, Hrvatska se ponovno ujedinila u akciji u kojoj je prikupljeno više od 18 milijuna kuna kako bi pomogla obitelji da Kiaru odvede u San Francisco, u kliniku gdje se provodi eksperimentalno liječenje oralnom kemoterapijom. Predložili su im to hrvatski liječnici, s obzirom na to da se ta vrsta liječenja pokazala relativno uspješnom na određenom broju pacijenata.

Uvjeti su savršeni

Lijek koji malena Kiara dobiva djeluje, snimanja su pokazala da se tumor smanjuje u svim smjerovima.

– Presretni smo zbog toga što se tumor smanjio, prerano je još za neko veliko slavlje, ali ta vijest nam je ulila novi optimizam i dala do znanja da težak put koji smo prošli, od liječenja u Hrvatskoj do dolaska u San Francisco, nije bio uzaludan. Kiara je u skupini pacijenata koji uz eksperimentalni lijek primaju dodatnu terapiju, a ona je u laboratoriju pokazala dosta veliku uspješnost na genetske mutacije koje Kiarin tumor ima – kazali su roditelji. Za boravka u Hrvatskoj Kiara će nastaviti primati lijek, s obzirom na to da su roditelji dobili dozu dovoljnu za dva mjeseca.

Kiara je do sada prošla tešku operaciju, brojne manje zahvate i preglede, a puno je toga još čeka i kada se vrati u travnju u San Francisco. Iako je sve to iscrpljujuće, malena Kiara, kažu njezini roditelji, sve odlično podnosi i daje snagu i njima da budu jaki u ovim izazovnim vremenima za cijelu obitelj. Njezin otac zahvaljuje svima koji su im pomogli na podršci koja stalno stiže iz Hrvatske, a za Večernji list opisao je i uvjete u kojima se liječi Kiara.

– Uvjeti su više nego dobri, rekao bih savršeni. Bolnički kompleks u kojemu se Kiara liječi ima 30-ak zgrada i veličine je manjega hrvatskoga grada. Kompletna bolnica uređena je kao hotel u Dubaiju, puno je svjetla, dječjih junaka, sve onako da se djeca što više zabave uz traumu kroz koju prolaze. Imaju sve najnovije medicinske aparate i najbolje svjetske stručnjake. Ne mogu vam reći dolaze li tu djeca iz Europe na liječenje jer tu informaciju nemam, ali znamo da je Kiara bila drugi internacionalni pacijent koji je ikada primljen na njihovu kliničku studiju vezanu uz ovu vrstu karcinoma. U kontaktu smo s brojnim roditeljima i znamo da su u bolnici jako strogi, što smo osjetili na vlastitoj koži i jako je teško upasti u takvo istraživanje. Zadovoljni smo sa svime i posebno je teško nešto izdvojiti, ali rekao bih da je najbolje da se svaka odluka, pa i ona najmanja, donosi u dogovoru s velikim timom liječnika, a zatim se to predstavi nama. Sve s ciljem da se napravi ono najbolje u tome trenutku za dijete. Ukratko, bolnica je tako koncipirana da je sve podređeno djetetu. Veliki je broj medicinskig osoblja i u svakom trenutku, 24 sata dnevno, netko sjedi kraj kreveta i prati malog pacijenta – ispričao nam je Valentino Goršić.

Važna nam je podrška

Na početku njegove bitke za pomoć djetetu, kaže, prvi mu je priskočio u pomoć Marin Rončević sa zakladom Mila za sve.

– Marin i zaklada znače nam jako puno i žao mi je što zaklada ostaje bez potrebnih sredstava jer je to nešto neophodno za ljude koji se nađu u mojoj situaciji. Marin je bio prva osoba, uz Zorana iz Krijesnice, kojoj sam se obratio. U najtežim danima bio mi je oslonac i vjerovao je u nas. Njegova zaklada je odmah nakon što smo dostavili Kiarinu dokumentaciju odobrila tri milijuna kuna za Kiaru, što je bio tornado u leđa kada smo mislili da nećemo uspjeti ništa. Usmjerio me na puno toga jer je prošao agoniju istu kroz koju ja prolazim. Na sreću, mi ta sredstva nismo iskoristili jer smo imali dovoljno za prvu godinu Kiarina liječenja i ustupili smo taj iznos za djevojčicu kojoj je hitno trebao novac za odlazak u inozemstvo. A nama kada ponestane, tada ćemo razmišljati o tome. Marin je predivna osoba, stalno mi je dostupan i nebrojeno sati sam proveo u razgovoru s njim. Bio je prvi kojega sam zvao kada nam je bilo najteže i uvijek je našao pravu riječ. Uvijek smo se znali nasmijati da smo mi rijetka dvojica luđaka koja svijet gledaju drukčijim očima! Molio bih da zahvalite u naše ime cijeloj Hrvataskoj, kao i dijaspori koja nam je omogućila da naša kći dobije priliku i šansu, kao i našem onkologu Filipu Jadrijeviću Cvrlji i dr. Miljenku Buri koji su prvi počeli vjerovati u nas i to da ćemo uspjeti napraviti ovaj korak koji je tada izgledao nemoguć. Hvala i veliki pozdrav iz San Francisca – dodao je Kiarin otac.

Zaklada Mila za sve, osim obitelji Goršić, pomagala je i drugim obiteljima čija su djeca mahom onkološki bolesnici i trebala su novac za odlazak na liječenje. Marin Rončević, Milin otac, o svim donacijama obavještava javnost na Facebooku. Ovih dana napisao je i iscrpan financijski izvještaj o novcu koji je prošle godine isplaćen za troškove liječenja 11 malih bolesnika. Pojasnio je i odakle dolaze donacije te naveo da je dosad na račun zaklade Mila za sve i na račun Zaklade Nora Šitum skupljeno ukupno 5,130.000 eura. Naveo je i dva projekta koja zaklada provodi: CroSeq WGS – Whole Genome Sequencing, odnosno projekt za nedijagnosticiranu djecu i djecu s oboljenjima nepoznatog uzroka, te drugi veliki projekt za pomoć djeci s cerebralnom paralizom i drugim neuromotoričkim stanjima i oštećenjima.