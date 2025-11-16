Preminuo bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Bolta Jalšovec

Preminuo je bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Bolta Jalšovec.

U samostalnoj Hrvatskoj političku karijeru je počeo u Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku (HSLS) i 90-ih godina bio je saborski zastupnik, počevši od prvog zasjedanja. Nakon promjene vlasti 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Bio je 2002. među osnivačima nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom.