POČIVAO U MIRU

Preminuo bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Bolta Jalšovec

Svijeća
Pixabay
Autor
Ivica Beti
16.11.2025.
u 14:51

Bio je 2002. među osnivačima nove stranke Libre, a 2003. se prestao aktivno baviti politikom.

Preminuo je bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Baltazar Bolta Jalšovec.

U samostalnoj Hrvatskoj političku karijeru je počeo u Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku (HSLS) i 90-ih godina bio je saborski zastupnik, počevši od prvog zasjedanja. Nakon promjene vlasti 2000. izabran je za potpredsjednika Zastupničkog doma Hrvatskog sabora.

Baltazar Bolta Jalšovec

Avatar rubinet
rubinet
16:17 16.11.2025.

E da, sjećam se gospona Baltazara.

