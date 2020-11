Plenković najavio kazne: To je potrebno kako zdravlje građana ne bi ugrožavali neodgovorni pojedinci

Sutra na snagu stupaju nove, strože epidemiološke mjere za suzbijanje širenja koronavirusa, a povodom toga javnosti se obratio premijer Andrej Plenković.

– Pandemija koronavirusa koja je ove godine pogodila cijeli svijet – promijenila je naš način života. Hrvatska je – kao i druge zemlje – prilagođavala svoje društvene aktivnosti, gospodarstvo i upravljanje kako bi zaštitila zdravlje i živote svojih građana. Dolaskom jeseni pandemija se ubrzala, kao i drugdje u Europi, zbog čega smo postupno postrožavali mjere. Borbu protiv koronavirusa temeljimo na povjerenju između građana i države. Dosadašnjim mjerama nastojali smo očuvati što normalniji život naših sugrađana, trudeći se izbjeći potpuno zatvaranje i policijski sat kakav sada imaju brojne europske države.

Premda se tjedni rast broja zaraženih početkom ovog mjeseca usporio, ovaj tjedan bilježimo porast od 15 posto te je dnevni broj zaraženih jučer prvi put premašio 4 tisuće. Od večeras u ponoć na snagu stupaju nove, strože mjere radi suzbijanja epidemije koronavirusa. Novim je mjerama cilj zaštititi zdravlje, spasiti živote ljudi i smanjiti opterećenje u zdravstvenom sustavu. Da bismo u tome uspjeli, moramo učiniti sve da zaštitimo najugroženije među nama i zato moramo ponovno osvijestiti opasnost koja prijeti od ovog virusa. Danas znamo da u prosjeku jedna od 58 potvrđeno zaraženih osoba i jedna od 9 hospitaliziranih nažalost premine. Nove mjere bit će na snazi do 21. prosinca – a možda i duže, ako dotad ne uspijemo preokrenuti sadašnji trend – rekao je premijer Plenković.

– Žao nam je što će mjere pogoditi brojne radnike i poduzetnike, koji su tijekom ove godine već podnijeli žrtvu. Razumijem nezadovoljstvo svih onih koji će radi epidemiološke situacije privremeno obustaviti svoje uobičajeno poslovanje. Prema našim podacima, ove mjere dotaknut će oko 85 tisuća, odnosno pet i pol posto svih zaposlenih u Hrvatskoj. Podsjećam da smo od početka pandemije donijeli niz mjera za očuvanje preko 630 tisuća radnih mjesta i 107 tisuća poduzeća.



I ovaj će put Vlada, kroz konzultacije s predstavnicima različitih udruženja gospodarstvenika, donijeti novi paket mjera za potporu gospodarstvu. Time ćemo omogućiti da se prebrodi ovo zahtjevno razdoblje i ne ugrozi egzistencija brojnih obitelji. Nastavit ćemo s mjerom potpore očuvanja radnih mjesta, u iznosu od 4 tisuće kuna po radniku - tijekom obustave rada, uz oslobođenje plaćanja doprinosa. Osigurat ćemo dodatna sredstva za "covid-kredite" putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo čime ćemo poduzetnicima osigurati likvidnost. Donijet ćemo i nove mjere za pravičnu nadoknadu troškova za one koji imaju privremenu obustavu rada.



Uz zaštitu života i zdravlja, dužnost je Vlade učiniti sve kako bi se sačuvalo naše gospodarstvo u ovoj specifičnoj godini u kojoj se očekuje pad BDP-a od oko 8 posto. U godinama pred nama iskoristit ćemo i više od 24 milijarde eura europskih sredstava kako bismo ubrzali oporavak i pojačali otpornost našeg gospodarstva. – istaknuo je.

– Uz ove mjere, predložit ćemo i izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti radi uvođenja prekršajnih sankcija za nepoštovanje protuepidemijskih mjera. Kao što sam jučer rekao, to radimo nerado, ali je taj alat danas potreban kako odgovorno ponašanje velike većine građana ne bi ugrožavali neodgovorni pojedinci.



No svi znamo da, kakva god ograničenja država odredi, njihova provedba bit će djelotvorna samo ako svatko od nas da svoj doprinos. Jer ako se i mali broj okupljenih osoba ne bude pridržavao mjera, zaraza će se nastaviti širiti. Danas je čin domoljublja ponajprije osobna odgovornost svakog od nas i pridržavanje svih mjera: nošenje maske, držanje fizičke distance, pranje ruku, smanjenje druženja i prozračivanje zatvorenih prostora. Time štitimo jedni druge i iskazujemo brigu za ostale članove zajednice, osobito za one najugroženije među nama – rekao je.

Govorio je i o cjepivu.

– Siguran sam da pratite napredak na pronalaženju cjepiva na kojima rade brojne farmaceutske kompanije. Vlada je, s drugim članicama Europske unije, poduzela već sve potrebne korake kako bi osigurala dovoljan broj doza za hrvatske građane čim cjepivo bude dostupno. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo već je pripremio plan cijepljenja.



Ujedno, povećat ćemo broj testiranja kako bismo što bolje mogli suzbijati širenje epidemije. Želim još jednom izraziti zahvalnost svim liječnicima, medicinskim sestrama i zdravstvenim radnicima koji su na prvoj crti obrane od virusa i koji su na visini zadatka u iznimno zahtjevnim okolnostima. Našu solidarnost prema njima možemo i moramo iskazati vlastitim odgovornim ponašanjem - poručio je premijer.



– U nedjelju počinje došašće kada se uoči Božića svi volimo družiti s obitelji i prijateljima. Nažalost to ove godine neće biti moguće kao ranije. Pokažimo da smo u stanju odreći se dijela svojih navika i komfora, svih druženja koja u ovim uvjetima nisu nužna, a rizična su, radi zaštite sebe, svojih bližnjih i drugih. U ovim vremenima odricanja, naši prioriteti su zdravlje naših sugrađana osobito starijih, radna mjesta i proizvodnja te obrazovanje mladih. Potrudimo se svi skupa kako bismo mogli imati mirnije blagdane.



Štiteći jedni druge, pobijedit ćemo svi zajedno. Uspjeh u borbi protiv koronavirusa u rukama je svakog od nas! – rekao je premijer za kraj.

VIDEO Nove mjere koje vrijede do 21. prosinca