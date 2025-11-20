Uzdrmao Europu svojom izjavom: 'Treba vam zajedničko taktičko nuklearno oružje'

Predsjednik uprave Airbusa René Obermann pozvao je europske zemlje da razviju zajedničko taktičko nuklearno oružje kako bi zatvorile "opasan jaz" u odvraćanju od ruske prijetnje, kršeći time jedan od najvećih tabua europske obrambene politike. Obermann je pozvao europske zemlje da nabave taktičko nuklearno oružje kao odgovor na prijetnju koju predstavljaju ruske rakete Iskander raspoređene u Kalinjingradu, a koje mogu nositi nuklearne bojeve glave.

"Čini se da je naša Ahilova peta ono čime nam Rusija prilično javno prijeti: To je više od 500 taktičkih nuklearnih bojevih glava na raketama Iskander 26 stacioniranim točno ispred naših vrata u Kalinjingradu, uz one novo stacionirane u Bjelorusiji“, rekao je Obermann na Berlinskoj sigurnosnoj konferenciji u srijedu. "Njemačka, Francuska, Velika Britanija i druge europske države članice trebale bi se dogovoriti o zajedničkom i postupnom programu nuklearnog odvraćanja, uključujući i taktičku razinu. Mislim da bi to bio ogroman znak odvraćanja", poručio je. Francuska ima oko 290, a Britanija oko 225 strateških bojevih glava, ali nijedna od njih ne posjeduje taktičko oružje. Njemačka sudjeluje u NATO-ovoj misiji dijeljenja nuklearnog oružja, ali ne raspolaže vlastitim arsenalom.

"Što bismo učinili u slučaju ograničenog ruskog taktičkog napada s ograničenim posljedicama?", upitao je Obermann publiku. "Nemam odgovor – ali siguran sam da vi imate." Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Zapada i Moskve, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu i ponovljenih nuklearnih prijetnji Kremlja. Njemački ministar obrane Boris Pistorius nedavno je upozorio da bi Rusija mogla napasti neku članicu NATO-a već 2028. godine. Istovremeno, zabrinutost raste zbog mogućnosti da SAD pod ponovno izabranim predsjednikom Donaldom Trumpom više ne budu pouzdan saveznik, piše Politico.

Ranije ove godine Poljska je najavila da razmatra pristup nuklearnom oružju kroz NATO-ove programe. Obermannovo upozorenje dodatno ističe kako europske vlade, suočene s potrebom za većom potrošnjom na obranu i modernizacijom oružanih snaga, sve ozbiljnije razmatraju opcije koje su dosad bile politički nedodirljive. Iz NATO-a su na Obermannove izjave odgovorili da saveznici nisu uočili promjene u ruskoj nuklearnoj postavi u posljednje vrijeme.

Obermannov poziv vjerojatno će pokrenuti žestoku raspravu u europskim prijestolnicama, gdje nuklearna politika ostaje izrazito osjetljiva i uglavnom ograničena na nacionalnu razinu.