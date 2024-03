Burna obljetnica na Plitvicama; Rojs podržao predsjednka: 'Neka ih je sram, Milanovića za premijera'

Na Plitvicama je u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova u nedjelju obilježena 33. obljetnica Krvavog Uskrsa i pogibije hrvatskog policajca Josipa Jovića paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i primitkom novih deset osoba u Antiterorističku jedinicu Lučko. Mimo protokola prije samih organizatora došao je predsjednik Zoran Milanović koji je žustro prozvao organizatore zašto ga nisu pozvali na obljetnicu.

" Ali, hajde, izborna je kampanja, mogu to još nekako i shvatiti. No zašto nije pozvan nedavno izabrani načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske? Dakle, načelnik Glavnog stožera nije pozvan!? Nije pozvan niti umirovljeni general Butorac, jedan od glavnih ljudi u akciji Plitvice. Nije pozvan niti umirovljeni general Marko Lukić, tada pomoćnik ministra unutarnjih poslova. A nije pozvan niti general Ljubo Ćesić Rojs, koji je vozio autobus u koji je doletio trombon, a s kojim su hrvatski redarstvenici stigli na Plitvice. Eto, to će vam sve reći o Hrvatskoj AD 2024." poručio je Milanović

Uz Milanovića stajao je general Ljubo Ćesić Rojs, Butorac i Lukić, te je Rojs za medije izjavio kako se nada na će Milanović postati premijer. "Ovdje je moj drugi rođendan, ovi moji me nisu pozvali, pozvali su me iz Ureda predsjednika, a ja sam se odazvao instituciji predsjednika, i neka ih je sram. Nisu me pozvali ni na zadnji Sabor, a ja sam utemeljitelj HDZ-a. Ne možemo ga iznutra srušiti, jer je ovaj Briselac narcisoidan i bahat, da svi moraju slušati njega, ja sam slušao samo predsjednika Tuđmana" kazao je Rojs, piše Jutarnji.

VIDEO: Milanović s Plitvica: Ja na ovaj skup nisam pozvan. Ovo je stranačka privatizacija hrvatske svetinje

Nakom Milanovićevih komentara za medije je svoju izjavu dao i general Josip Lucić koji je vidno bio povrijeđen situacijom. "Ja sam pripadnik specijalnih postrojbi MUP-a, dragovoljac od 1990. godine i hrvatski general kojega je promovirao prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman. Moje misli su danas s poginulima, ranjenima i umrlima i o njemu ne želim uopće razmišljati" rekao je general Josip Lucić, piše Jutarnji.

Nakon Milanovića na Plitvicama su stigli ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar branitelja Tomo Medved. Božinović je uputio medijima kako su njegove misli danas s poginulima, ranjenima i umrlima te da o Milanoviću i politici ne želi uopće razmišljati "danas stvarno ne bi gubio vrijeme i komentirao predsjednikove ispade".

