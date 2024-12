Predsjednički kandidati predali financijska izvješća: Za sad je javno dostupno samo Milanovićevo

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Visoke cifre: Milanović prvi objavio kako se financira, evo koliko je u manje od mjesec dana potrošio za promidžbu

Svih osam predsjedničkih kandidata financijska izvješća moraju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti sedam dana prije izbora, najkasnije do subote, 21. prosinca u ponoć, a onima koji to ne učine slijede kazne, među njima i novčana koja može ići do 2654 eura