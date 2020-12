Juričan: Od mene se očekivalo da će Bandić drugi dan dati ostavku i pobjeći u Bosnu. To su iluzije

Dario Juričan bio je gost Večernjakovog podcasta. Razgovarali smo s njim o njegovoj "fiksaciji" s Milanom Bandićem, ali i o tome što je zapravo cilj svega toga. Otkrio nam je i što će prvo napraviti kada postane - Milan Bandić, iako samo imenom. Urednica i voditeljica je bila Iva Boban Valečić.

Ove godine nam Advent više nalikuje na neki tužni maskenbal. Nedostaje li vam onaj stari, Bandićev Advent?

Je, ja svake godine pribilježim, ima shemu tko je gdje dobio kućicu, tako da sam se i ove godine nabrijavao da vidim jesu li svi opet bili vrijedni, jesu li opet zaslužili tu kućicu. Evo, nažalost, vremena su takva kakva jesu, ali moram vam reći nešto novo. Izišla je monografija Adventa. Predgovor je pisala Martina Bienefeld, žao mi je što nije gradonačelnik, ja volim njegov stil i izričaj.

Bandić je došao na promociju vašeg filma "Kumek". Je li vas to iznenadilo?

Nije. Ja sam uputio pozivnicu, oni su se odazvali. Ali, da jednom to raščistimo, on nije došao nigdje, došao je u predvorje.

Ipak, čini se da je preuzeo svu medijsku pozornost. Je li vas Bandić "strolao"?

Pa, s obzirom koliko ja njega trolam... Mislim da je odigrao ono što je htio odigrati. Što da vam kažem, meni je to bilo potpuno nakaradno. On je tamo došao u trenirci i maskici, to nije ličilo na ništa. Mislim da je on djedica koji bi se trebao pripremiti za zatvor, uzeti četkicu za zube i razmišljati o tome, ali dobro, on je tu da ide u svoju zadnju bitku i čovjek to mora cijeniti.

Film završavate porukom da ne znate tko će biti novi gradonačelnik Zagreba, ali znate tko to više neće biti. Zašto ste toliko sigurni u to? Stvari koje ste prikazalo u filmu su više-manje otprije poznate , ljudi su već vidjeli i njegov odlazak u Remetinec, upoznati su s optužnicama...

A što vi očekujete od mene? Da pišem novu optužnicu? Od mene se to očekivalo, da će Milan Bandić drugi dan dati ostavku i pobjeći u Bosnu. Ali, to su iluzije, to je ipak samo film.

Je li iluzija i da Bandić više neće biti gradonačelnik?

Ja želim širiti optimizam. Mislim da ovaj grad mora postati otporan, da ovaj grad zaslužuje bolje. Ovoga se tumora treba riješiti jer mislim da Bandić sa svojim partnerima paralizira sve. Milan Bandić i HDZ žele ovaj grad u pat-poziciji.

Ali dosadašnji izborni ciklusi pokazuju da ljudi baš i ne misle tako. Vidjeli smo i u vašem filmu scene ridanja pred Remetincem zbog nepravednog procesa protiv voljenog gradonačelnika. Zašto sad očekivati da će ti isti ljudi glasati drugačije?

Mislim da treba stalno raditi na tome da ljudi dobiju širu sliku. Ja stalno ponavljam priču o tramvajskoj karti i ulaznici za bazen. Ako imate tramvajsku kartu koja košta 4 kune, a u ostatku Hrvatske košta 10, ako imate kartu za bazen koja vikendom košta 10 ili 15 kuna, a u ostatku zemlje, kad iziđete iz Zagreba karta je 60-70 kuna, kako je to moguće? Nešto tu ne valja. To je potpuno nakaradni sistem. Ovdje se daju dotacije ZET-u i Bazenima, to su 100-milijunski iznosi, ali mali čovjek ne može pojmiti tu količinu, on može pojmiti 4 kune ili 10 kuna. U tom raskoraku, treba čovjeku objasniti: gle, taj bazen košta deset puta više i ti svaki dan živiš prevaru i obmanu. Svaki dan mu treba ponavljati: Ti živiš prevaru i obmanu koja ima svoje ime, on se zove Milan Bandić i kad postaneš svjestan te matematike, onda to možemo promijeniti.

Tko će to promijeniti? Priča se o okupljanju ljevice oko Tomislava Tomaševića, ali zašto bi ga podržao SDP, koji je starija i jača stranka?

SDP je stranka za koju ne znamo hoće li odumrijeti, hoće li se raspasti na tri dijela...Ali OK, 'ajmo reći da je s Peđom Grbinom došao neki pozitivni reset. Vjerujem u Peđu, on je vrlo racionalan lik i ima neku vjeru, nekakvu dozu optimizma. Ali, SDP ima i puno problema. Ja ću samo imenovati mog omiljenog SDP-ovca, a to je Zvane Brumnić. Čovjek je 10 godina bio tzv. vođa oporbe u Skupštini i ništa nije napravio, držao je štangu Bandiću. Uz takvog vođu oporbe Bandiću nije bilo teško vladati, s tim da treba reći da je to ipak ekipa Davora Bernardića. Ako sam ja najbolji, Davor Bernardić je najgori učenik Milana Bandića.

Bernardića više nema. Može li Grbinov dolazak promijeniti politiku SDP-a u Zagrebu?

Politika SDP-a ne može se promijeniti preko noći. Oni se moraju prvo riješiti Zvane Brumnića i njegove politike u Zagrebu, koja je bila "ne talasaj". Oni imaju hrpu ljudi koji rade u Holdingu, u gradskim uredima. Dovoljno se sjetiti Pandeka koji je, da pukneš od smijeha, bio kandidat za dogradonačelnika uz Anku Mrak Taritaš. Čovjek je radio u gradskom uredu, a poslije toga nije aktivirao svoj mandat u Skupštini. Uz sve to, čini mi se da postoji dobra volja koju sam vidio kod Marasa i Peđe Grbina da se ipak Milana Bandića makne.

Hoće li se ljevica uspjeti dogovoriti?

Ne da će se moći, nego mora. To je stvar imperativa, ne može drugačije. I ne samo ljevica, nego i centar, mislim da svi trebaju ući u jedan veliki vlak koji će se zvati "Oslobodimo Zagreb".

Treba li taj vlak voziti Tomislav Tomašević?

Meni je apsolutno svejedno tko ga vozi, hoće li to biti Tomašević, Petek ili Maras, mislim da je to najmanji problem. Ali to mora biti čvrst dogovor. Kakav je to dogovor ako će pasti odmah nakon konstituiranja Skupštine. To mora biti dugoročan dogovor koji će osloboditi ovaj grad.

Znači li to zajedničku listu?

Ja sam apsolutno za to da bude zajednička lista, da se u njoj pomire svi interesi i mislim da je to dobar početak jer, ako se lista ne uspije dogovoriti, o čemu onda pričamo?

Kakva je u svemu tome uloga HDZ-a?

To je jedna neozbiljna stranka, potpuno neozbiljni ljudi. Lokalni izbori su 16. svibnja 2021. godine i to se zna već četiri godine. A što su oni u zadnje četiri godine radili? Gdje su oni bili? Njih uopće ne zanima ovaj grad, oni su tu da opet igraju staru igru, da budu tiha podrška Milanu Bandiću i to je sve što njih zanima... Zašto bi HDZ maknuo Bandića? On im odlično radi posao. Oni kažu želim Plinaru, Zrinjevac, Ljekarne i tako se stvari poslože. Što to on njima ne daje, a oni bi htjeli?

