Svjedočio bivši šef Dinamovih financija, sudac mu dobacio: 'Kao mlad čovjek, trebali biste se sjećati'

- U Dinamu sam bio od konca 2011. do početka 2018. godine kao financijski direktor kluba. Usto, od 2014. do 2018. sam bio i član Uprave Dinama, što znači da sam bio ovlaštena osoba za zastupanje kluba. Tijekom mog vremena u Dinamu u jednom je trenutku došao dopis USKOK-a u sklopu istražnih radnji s pitanjem ima li Dinamo račun u inozemstvu. Odgovorio sam da nema, što je u tom trenutku bila istina. Stigao je potom novi upit - je li Dinamo imao račun u inozemstvu. Nakon toga je predsjednik Mirko Barišić na sjednici Izvršnog odbora objasnio da je Dinamo imao otvoren račun u Klagenfurtu, i to koliko se sjećam od 2000. do 2008. godine, a preko kojeg se vodio jedan dio poslovanja. Došao sam u klub kasnije pa nisam mogao to ni znati – započeo je Matej Škegro .

Njegov niječan odgovor USKOK-u na prvo pitanje o računu ispao je, nastavio je, "nezgodan" jer se ispostavilo da je jedno vrijeme taj račun ipak postojao. - Dolazili su tada u Dinamo različiti upiti, ljudi u vrhu kluba su tražili objašnjenje. Ne sjećam se da je Izvršni odbor donio ikakav zaključak nakon što ih je Barišić informirao oko tog inozemnog računa. Pretpostavljam da je račun bio potreban zbog teške financijske situacije – dodao je.

- Jeste li ikada pregledavali poslovne knjige Dinama iz razdoblja prije nego ste došli u klub? - upitao je svjedoka sudac Davor Mitrović.

- Nisam imao ni želje, ni vremena za to. Bilo je užasno puno posla, nisam stigao gledati što je Dinamo radio 2005. ili 2006., kada sam ja imao 17 ili 18 godina – odgovorio je Škegro.

Tužitelj mu je potom prezentirao njegov iskaz iz istrage iz 2018. godine, kada je iskazao da je nakon primitka USKOK-ova dopisa razgovarao sa Zdravkom Mamićem i Mirkom Barišićem, što danas prvotno nije spomenuo.

- Ne mogu se danas precizno sjetiti jesam li razgovarao s njima dvojicom. Dopis mi je došao 4. listopada i istoga sam dana i odgovorio. Barišić nije dolazio svaki dan u klub, a kako sam odgovorio istoga dana, veća je vjerojatnost da se nisam ni sa kime konzultirao. Razgovarali smo samo Barišić i ja u razdoblju od primitka dopisa do sjednice Izvršnog odbora, kada sam saznao više detalja, a Barišić je naknadno na sjednici dao cjelovitu informaciju – kazao je Škegro.

- Rekli ste i da se Mamić i Barišić nisu mogli odmah sjetiti računa – nastavio je tužitelj Sven Mišković.

- Je li se Barišić ispred mene folirao i nije se mogao sjetiti, ne znam – rekao je na to svjedok.

Ne sjeća se da je o USKOK-ovom dopisu razgovarao sa Zdravkom Mamićem, a svakodnevno su, kaže, komunicirali o svemu i svačemu.

- Jeste Vi rekli da ste bili među najmlađima u klubu? Vjerujem da biste se kao mlad čovjek trebali jako dobro sjećati – ubacio se sudac Mitrović.

- Moje je pitanje vrlo jednostavno: je li Zdravko Mamić bio na sastanku kada ste s predsjednikom Barišićem razgovarali o računu? - pitao je ponovno tužitelj Mišković.

- Ne mogu se sjetiti je li Zdravko Mamić bio na tom sastanku, ali vrlo vjerojatno je on znao za postojanje tog računa – rekao je Škegro.

- Jesu li bili prisutni neki odvjetnicina toj sjednici Izvršnog odbora?

- Ne mogu se sjetiti, ali znam da su bili Antolić, Vlatka Peras, Tomislav Svetina... Ne mogu se sjetiti, uzmite da je to bilo prije pet-šest godina – odgovorio je. Nije se moga sjetiti ni je li Barišić tada prezentirao nekakvu dokumentaciju vezanu za taj račun.

Predočen mu je potom jedan dopis Dinama USKOK-u od 10. listopada 2017.

- Na dopisu NK Dinama nije moj potpis, a ne znam čiji je. Nisam grafološki vještak da znam čiji bi mogao biti – rekao je Škegro.

Pokazan mu je još jedan odgovor Dinama USKOK-u iz tih dana.

- Najviše mi to odgovara potpisu Tomislava Svetine, no i on se malo drugačije uobičajeno potpisivao. Moj nije sigurno – izjavio je.

Nije upoznat, kazao je, ni s još jednim dopisom USKOK-u, vezanim za traženu financijsku dokumentaciju.

- Ja na njih nisam odgovorio, a iz nekog razloga oni meni nisu dostavljeni u rad, bez obzira što se upit odnosi na određene financijske podatke – rekao je.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš pitao je je li mu Mirko Barišić u spomenutom razgovoru objasnio kakva je bila svrha računa u inozemstvu, a svjedok je odgovorio kako se ne sjeća detalja, no pretpostavlja da je razlog bio teška financijska okolnost Dinama u tom razdoblju.

