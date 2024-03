Spremaju se smjene u Upravi Dinama. Vlatka Peras će za raskid dobiti godišnju plaću top igrača

Lista Dinamovo proljeće dobila je predsjednika, dobila je 11 od 13 članova Izvršnog odbora, a dobila je i jednog od tri člana Nadzornog odbora. Zajec i društvo nesumnjivo su zavladali Dinamom, a za potpunu vlast u Dinamu još im nedostaje kontrola nad Upravom. A ta kontrola većine u Upravi dogodit će se vrlo skoro, jer ne bi imalo smisla da postoji dvostruki sustav vladanja. Uostalom, aktualni članovi Uprave Vlatka Peras, Danijel Tomačić i Darko Podnar bezrezervno su podržavali Barišića, a to nije smjer kojim ide novi predsjednik i njegovi ljudi.

Tomačić i Podnar komotno već mogu pakirati stvari, jer niti su radili dobar posao u Dinamu, niti su ljudi kojima bi novi saziv trebao vjerovati, pošto se zna da su obojica Hanželovi ljudi od povjerenja. Iako imaju važeći ugovor do 2027. godine, obojici za otpremninu treba izdvojiti tek - šest plaća. I zato vjerujemo da će se to vrlo skoro i dogoditi.

Aktualnoj predsjednici Uprave Vlatki Peras bi pak za prijevremeni raskid trebalo isplatiti sve plaće do ožujka 2027. godine, jer tako joj stoji u ugovoru, što baš i nije malo, s obzirom da joj je mjesečna plaća navodno čak 15.000 eura. Pa puta 36 mjeseci, dolazi se do cifre od čak 540 tisuća eura, što je godišnja plaća nekog top igrača aktualnog Dinama. No, ponekad je logičnije odriješiti kesu, pa imati mir i novi početak.

VEZANI ČLANCI:

Velimir Zajec jučer je za vrijeme utakmice srdačno pozdravio aktualnu predsjednicu Uprave, no sumnjamo da će ta "ljubav" dugo trajati. Naravno, Zajec će u Upravu, koja može imati petero članova, postaviti svoje ljude, što je ipak najlogičnije, koliko kod Vlatka Peras, moguće je, dobra operativka bila.

GALERIJA Zajecovom pobjedom vraćena je vjera u pošteni Dinamo