Povratak Peđe Grbina. Osvojio je Pulu i otkrio što je presudilo u borbi za mjesto gradonačelnika

Dugogodišnji saborski zastupnik i bivši predsjednik SDP-a Peđa Grbin novi je gradonačelnik Pule, nakon što je u drugom krugu lokalnih izbora i prebrojanih glasova u 98 posto biračkih mjesta dobio 9.026 glasova dok je njegov protukandidat, nezavisni Filip Zoričić dobio 7911 glasova. "Velika zahvala biračima, iako još nisu prebrojani svi glasovi sa svih biračkih mjesta. Čeka nas jako puno posla jer naš grad treba probuditi i pokrenuti", rekao je Grbin u izjavi za novinare u nedjelju navečer u izbornom stožeru SDP-a u Puli. Dodao je kako će po preuzimanju dužnosti pregledati sve knjige i stanje svih projekata, vidjeti za neke stvari koje su zapele kako ih pokrenuti te ono što je u predizbornoj kampanji obećao je besplatan javni prijevoz za umirovljenika. Naime, smatra on, ako je točna informacija koju je nedavno iznio dosadašnji gradonačelnik Filip Zoričić, da na računu grada ima 20 milijuna eura, onda izdvojiti stotinu tisuća eura za pulske umirovljenike nije problem. Na pitanje novinara što je presudilo u borbi za Pulu Peđa Grbin je istaknuo kako je presudilo to što se on nije bavio protukandidatom osobno već se bavio time kako je Pula grad danas i kakav grad mora biti za četiri godine te ono što se mora napraviti kako bi se u Puli živjelo bolje.

"Nitko od nas nije ovdje po duhu svetome, svi smo tu došli i proći ćemo, grad ostaje i moramo ga ostaviti onome koji će doći iza nas u puno boljem stanju nego što smo ga preuzeli. O tome smo govorili u kampanji i tako ćemo grad voditi u slijedeće četiri godine sa svima onima koji su ušli u gradsko vijeće. "Pregovori oko funkcioniranja grada tek slijede. Najprije ćemo razgovarati s onima koji imaju najviše mandata u vijeću a to je IDS, a onda ćemo i s ostalima", poručio je Grbin.