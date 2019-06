Povijesni trenutak: Dubrovnik opet povezan s Amerikom

U 18 i 10 po lokalnom vremenu s međunarodnog aerodroma u Philadelphiji na devetosatni let krenuo je Boeing 767-300ER za Dubrovnik gdje je sletio oko 9 i 30 po našem vremenu, prenosi Dubrovački dnevnik.

Direktor zračne luke Frano Luetić sretan je što je dočekao ovaj dan nakon dugog niza godina.

- Sedamdesetih godina prošlog stoljeća imali smo charter letove koji su povezivali Dubrovnik i SAD, bivši JAT je povezivao Dubrovnik i Chicago koncem 70-ih, a 83. godine PAN America je bila najveća svjetska kompanija koja je povezivala Dubrovnik i SAD. Oni su uspostavili let za Dubrovnik prije nego za Istanbul, Atenu i druge velike gradove. Nažalost, 1991. godine bankrotirali su, a Dubrovnik je zahvatio rat te je taj let ukinut. Nakon uspostave samostalne Hrvatske pokušavali smo pregovarati za ponovni let, ali su nam rekli da su usmjereni samo na velika čvorišta. Ipak, nakon dugo godina pregovora, prije dvije godine, prepoznali smo American Airlines kao partnera i let je dogovoren - rekao je.

Zamjenica veleposlanika SAD-a zadovoljna je uspostavljenim letom.

- Ovo je prvi let od hrvatske neovisnosti koji povezuje Dubrovnik i SAD. Važan je zbog jačanja ekonimijei povezanosti između ljudi. Philadelphia je mjesto gdje se rodila demokracija u SAD-u, a Dubrovnik je prvi u povijesti priznao samostalnost Amerike - naznačila je Taylor.

Direktor za europske operacije American Airlinesa uzbuđen je zbog izravne linije koja povezuje Hrvatsku i SAD. Istaknuo je kako jedino ova linij povezuje Hrvatsku i SAD.

American Airlines tijekom ljetnog perioda povezivat će Dubrovnik s Philadelphijom 3 puta tjedno sve do rujna kada će voziti čak 4 puta tjedno. To nije bilo u planu, ali zbog velike potražnje bili su prisiljeni dodati još jedan let u tom mjesecu.

Zračna luka potvrdila je da prodaja ide odlično.

Prvi let iz Dubrovnika kreće 8. lipnja u 11 i 40 te će trajati preko 10 sati.