Pothvat za pamćenje: Hrvatski liječnici pacijentu istovremeno presadili pet organa

Novi sjajan pothvat hrvatskih liječnika napravljen je u nedjelju ujutro u Zagrebu. Naime, transplantacijski tim u Kliničkoj bolnici Merkur pacijentu je istovremeno presadio pet organa - želudac, tanko i debelo crijevo, jetru te gušteraču.

Organi su stigli iz Njemačke, a operacija je trajala pet sati, piše Dnevnik.hr. Pacijent je 1993. godište i trenutačno je na intenzivnoj njezi, a slijedi mu dugotrajan oporavak. - U samom timu je preko 60 ljudi, tu su sve struke zastupljene. Sada je kirurgija svoje napravila, a na redu je imunologija i postoperativni tijek, to je dugotrajan oporavak, jer je to ipak pet organa - rekao je Stipislav Jadrijević, voditelj transplantacijskog tima u KB Merkur.

- Mi smo vrlo sretni i zadovoljni, naš pacijent je zasada relativno dobro, naravno, uz one ograde da smo tek na početku ove priče, ovo sve što je do sada napravljeno je samo vrh sante leda - poručila je Jadranka Pavičić Šarić sa Zavoda za anesteziologiju.

