Potez beogradskog taksista oduševio, odbio naplatiti vožnju staricama: 'Imam i ja majku kod kuće'

Društvenim mrežama krenuo se širiti video taksista koji je velikodušnim potezom uljepšao dan dvjema starijim ženama koje je prevozio. Naime, kada je došlo kraj vožnji i žene su upitale koliko su ostale dužne, taksist Milorad Rafailović im je poručio da je ''sve u redu''.

Žene su ostale u čudu jer nisu znale zbog čega je došlo do besplatne vožnje taksijem, no Milorad im je poručio: ''Simpatične ste mi''. ''Jako mi je neugodno'', odgovorila mu je žena koja mu je nudila novce, no on je samo odgovorio kako ''i on ima majku kod kuće''.

Brojni su komentirali ovaj hvalevrijedan čin taksista, smatrajući kako bismo ''svi trebali biti kao Milorad''. - Gospodin koji je dokaz da neke profesije nisu ono što bi trebale biti, da dobrih ljudi ima svuda, da u svakom danu treba njegovati te dobre ljude kao što on to čini svojim manirima, srcem, vjerom, dobrotom. Milorad je simbol Srbije, nema onih koji varaju strance ili ljude koji dolaze iz unutrašnjosti na pregled, u bolnicu ili u posjetu. Budimo Milorade - poručio je jedan pratitelj.

Milorad je naknadno za Telegraf ispričao kako je oduvijek bio ''slab'' na starije ljude i žene s djecom, ali dodaje i kako nije jedini - postoji puno kolega koji ovo rade na dnevnoj bazi. - Takve situacije izmjenjujemo među sobom, pa to nije slučajno ni rijetko... Poručio bih kolegama da nastave biti ljudi kakvi jesu i da imaju malo više empatije prema starijim sugrađanima . Uostalom, mi smo tu za njih, a bili smo tu i kada su bile poplave i sve nedaće koje su pogodile našu zemlju, tako da samo dobrotom možemo naprijed - poručio je, pa ispričao i slučaj kada je jednoj dementnoj starici pomogao da dođe do svoje kuće.

- Najemotivnije je bilo kad sam vozio baku koja zbog demencije nije znala gdje joj je kuća ni kako joj se kćer zove. Uzeo sam iskaznicu i pročitao je u knjižari. Adresa je bila u Medakoviću, krenuli smo i stali pred zgradom koju ona ne prepoznaje, i tada sam pronašao ime jedne žene u njenom telefonu. Kći je sišla plačući. Htjela je platiti vožnju, ali ja, naravno, nisam uzeo novac - ispričao je.

