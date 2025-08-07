Uzbuna u Rusiji: Posumnjali na Ukrajinski napad dronovima iznutra

U večernjim satima izdana su sigurnosna upozorenja za zračnu bazu Engels u Saratovskoj oblasti i nekoliko lokacija u Rostovskoj regiji zbog sumnje da bi ukrajinske snage mogle pokrenuti napad FPV dronovima s teritorija unutar Rusije.

Prema izvješćima ruskih kanala za nadzor protuzračne obrane, zabilježena su lansiranja dronova s teretnih vozila, konkretno s Toyota kamiona koji su se kretali unutar ruske granice, u blizini ključnih vojnih objekata. Sumnjalo se da se radi o pokušaju nove ukrajinske operacije s ciljem napada na zračne luke korištenjem FPV dronova lansiranih s mobilnih platformi.

Građani su bili pozvani da prijave bilo kakve sumnjive kamione i izbjegavaju područja oko potencijalnih meta. Posebna pažnja bila je usmjerena na zračnu bazu Engels, gdje su prethodno već zabilježeni ukrajinski napadi. Međutim, nikakav napad nije potvrđen, a upozorenja su u međuvremenu povučena. Nema informacija o šteti, ranjenima ili konkretnim incidentima, a situacija se zasad smirila. Čeka se službena potvrda ruskih vlasti o okolnostima koje su dovele do uzbune.