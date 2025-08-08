Naši Portali
TIJEKOM THOMPSONOVOG KONCERTA

Iznad Splita laserom ometali helikopter na intervenciji. I to dva puta: 'Gađaju nas dok spašavamo živote'

VL
Autor
Večernji.hr
08.08.2025.
u 00:04

„Ako laser prođe kroz zaštitne naočale do oka pilota, može ga trajno onesposobiti za letenje – za cijelu karijeru“, istaknuo je Sambolec.

Na povratku iz Sinja, s koncerta Marka Perkovića Thompsona, iznad Splita, let policijskog helikoptera ozbiljno je ugrozila nepoznata osoba. Kako je otkrio pilot Alen Sambolec, tijekom koncerta imali su dva leta za spašavanje života. No, oba puta bili su ometani laserom.

„Na oba leta su nas iznad Splita gađali laserima! Osobe nisu locirane, koordinate znamo, možda budu, možda ne. Ali nije naglasak na kažnjavanju, već na prevenciji – ljudi moraju shvatiti da s takvom radnjom mogu srušiti zrakoplov“, upozorio je Sambolec, pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko za zrakoplovnu jedinicu za Dnevnik.hr. 

„Ako laser prođe kroz zaštitne naočale do oka pilota, može ga trajno onesposobiti za letenje – za cijelu karijeru“, istaknuo je Sambolec. Takvi incidenti najčešći su u blizini aerodroma, gdje se helikopteri kreću na niskim visinama. Iako Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nema prijavljene slučajeve ometanja helikoptera Hitne helikopterske službe, prošle je godine zabilježeno čak 24 incidenta vezana uz zlouporabu lasera, a ove godine ih je do sada prijavljeno 17.

Pilot priznaje da se u više navrata morao suočiti s laserskim napadima: „Maknemo glavu, ugasimo svjetla na helikopteru i prođemo kroz to. No moglo je završiti i drukčije.“ Sambolec napominje da ljudi lasere sve češće vide kao igračku: „Danas laser možete kupiti online za 50 ili 100 eura, a doseže visinu i do 10.000 metara.“ No posljedice nisu nimalo bezazlene – počiniteljima prijeti prekršajna, ali i kaznena odgovornost, s mogućnošću zatvorske kazne od 6 mjeseci do 5 godina.

