Zašto je Zelenski izgubio povjerenje? Ankete otkrile alarmantne detalje

Javno povjerenje u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog palo je na najnižu razinu u otprilike šest mjeseci nakon rijetkih prosvjeda iz ratnog razdoblja protiv poteza kojim se ograničava moć antikorupcijskih nadzornih tijela, izjavio je u srijedu vodeći kijevski anketar. Istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) prvo je istraživanje velikog ukrajinskog istraživačkog centra kojim se mjeri raspoloženje javnosti otkako je Zelenski izazvao bijes potezom podređivanja agencija odabranom glavnom tužitelju. Tisuće Ukrajinaca okupilo se krajem prošlog mjeseca u Kijevu i drugim gradovima protiv ubrzanih mjera, što je potaknulo Zelenskog i njegovu vladajuću stranku da brzo promijene smjer.
5
NJEZIN NASLJEDNIK
FOTO Evo kako izgleda prezgodni sin Daniele Trbović! Konobario je i tako zarađivao, a ona je bila jako ponosna
29
ŠOKANTNO SAZNANJE
Golman Vukovara simpatizira četništvo i genocid nad Hrvatima? Odmah su mu raskinuli ugovor
14
SVIJETLI PRIMJER
Pa sto njega briga za povjerenje ukrajinaca on je tu da sluzi NATO interesima a ne Ukrajini. Dok god je poslusan prema gazdama dotle mu je povjerenje gradjana Ukrajine nebitno.