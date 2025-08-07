Naši Portali
NAKON SASTANKA S TRUMPOM

Zašto je Zelenski izgubio povjerenje? Ankete otkrile alarmantne detalje

Reuters
Autor
Danijel Prerad
07.08.2025.
u 18:24

KIIS je otkrio da su oni koji ne vjeruju Zelenskom naveli korupciju i njegovo rješavanje rata kao dva glavna razloga

Javno povjerenje u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog palo je na najnižu razinu u otprilike šest mjeseci nakon rijetkih prosvjeda iz ratnog razdoblja protiv poteza kojim se ograničava moć antikorupcijskih nadzornih tijela, izjavio je u srijedu vodeći kijevski anketar. Istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) prvo je istraživanje velikog ukrajinskog istraživačkog centra kojim se mjeri raspoloženje javnosti otkako je Zelenski izazvao bijes potezom podređivanja agencija odabranom glavnom tužitelju. Tisuće Ukrajinaca okupilo se krajem prošlog mjeseca u Kijevu i drugim gradovima protiv ubrzanih mjera, što je potaknulo Zelenskog i njegovu vladajuću stranku da brzo promijene smjer.

Ključne riječi
Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 4

Avatar superhik74
superhik74
18:42 07.08.2025.

Pa sto njega briga za povjerenje ukrajinaca on je tu da sluzi NATO interesima a ne Ukrajini. Dok god je poslusan prema gazdama dotle mu je povjerenje gradjana Ukrajine nebitno.

Avatar IvanR
IvanR
19:12 07.08.2025.

Zlo od stvorenja

Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:16 07.08.2025.

Zločinac koji je pokušao uvuči Europu u rat, tako će biti upamćen u povijesti.

