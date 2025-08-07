Zašto je Zelenski izgubio povjerenje? Ankete otkrile alarmantne detalje

Javno povjerenje u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog palo je na najnižu razinu u otprilike šest mjeseci nakon rijetkih prosvjeda iz ratnog razdoblja protiv poteza kojim se ograničava moć antikorupcijskih nadzornih tijela, izjavio je u srijedu vodeći kijevski anketar. Istraživanje Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) prvo je istraživanje velikog ukrajinskog istraživačkog centra kojim se mjeri raspoloženje javnosti otkako je Zelenski izazvao bijes potezom podređivanja agencija odabranom glavnom tužitelju. Tisuće Ukrajinaca okupilo se krajem prošlog mjeseca u Kijevu i drugim gradovima protiv ubrzanih mjera, što je potaknulo Zelenskog i njegovu vladajuću stranku da brzo promijene smjer.