TRAŽI ODSTUPANJE DIREKTORA

Trump udario na šefa Intela: 'Ostavka odmah!'

Reuters
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
07.08.2025.
u 15:59

Tan, koji je preuzeo ulogu direktora u ožujku, nakon što je njegov prethodnik Pat Gelsinger krajem prošle godine podnio ostavku, zadao je cilj smanjenja broja zaposlenika za 75.000 do kraja godine

Američki predsjednik Donald Trump je pozvao novog direktora Intela Lip-Bu Tana da odmah podnese ostavku, rekavši da postoji velik sukob interesa nakon što su osvanula pitanja o njegovim vezama s kineskim tvrtkama, što je izazvalo sumnje glede budućnosti američke kompanije za proizvodnju čipova. "Nema drugog rješenja za ovaj problem", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nakon čega se vrijednost dionica Intela snizila za gotovo pet posto prije otvaranja tržišta.

Do poteza je došlo dan nakon što je Reuters izvijestio da je republikanski senator Tom Cotton poslao pismo čelniku upravnog odbora Intela o Tanovim vezama s kineskim firmama i nedavnom kaznenom postupku koji je uključivao njegovu bivšu tvrtku Cadence Design. Reuters je u travnju objavio da je Tan, samostalno ili preko fondova koje je osnovao ili njima upravlja, uložio novac u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom. Direktor Intela je uložio najmanje 200 milijuna dolara u stotine kineskih tvrtki u području inteligentnih proizvodnih sustava i proizvodnji čipova između ožujka 2012. i prosinca 2024., utvrdio je Reuters.

Intel nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom u četvrtak. Intel, nekoć dominantna kompanija u području proizvodnje čipova, trenutno mijenja svoju poslovnu strategiju s ciljem poboljšanja svog položaja nakon što ga je u proizvodnji prestigao tajvanski konkurent TSMC. Intel gotovo da i nije prisutan u rastućem tržištu čipova za umjetnu inteligenciju, na kojem prednjači Nvidia. Tan, koji je preuzeo ulogu direktora u ožujku, nakon što je njegov prethodnik Pat Gelsinger krajem prošle godine podnio ostavku, zadao je cilj smanjenja broja zaposlenika za 75.000 do kraja godine, što predstavlja smanjenje od oko 22 posto. Intel se također obvezao zauzeti discipliniraniji pristup kada je riječ o ulaganju u proizvodnju.

