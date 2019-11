Ponovno plimni val u Veneciji, zatvoren Trg svetog Marka

Razina vode u Veneciji dosegla je početkom poslijepodneva u petak 1,60 metara, tri dana nakon što je grad potopljen rekordnim poplavama zbog kojih je talijanska vlada proglasila izvanredno stanje.

Polovicom dana gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro morao je narediti zatvaranje Trga sv. Marka. "Moram odrediti zatvaranje Trga sv. Marka kako bih zaštitio građane Venecije od sanitarnog rizika", rekao je.

Škole su zatvorene treći dan zaredom, a ne voze ni 'vaporetti'.

Za čitavu regiju u kojoj se nalazi Venecija za petak su prognozirani pljuskovi i vjetar.

High tides surge through Venice again, prompting the mayor to close the iconic St. Mark's Square. https://t.co/HW4xs2pX3V pic.twitter.com/4PKhrrb0jq