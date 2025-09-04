Policija u redovnoj kontroli zaustavila autobus na A6, pa psi u prtljažniku nanjušili 13,5 kilograma droge

Mladić (23) sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge, a kako je priopćila policija, uhićen je 2. rujna oko 16 sati u autobusu međugradskog prijevoza na A6 kod naplatne postaja Kikovica. U uhićenju su sudjelovali policajci carinici iz Službe za mobilne jedinice Rijeka. Droga je bila skrivena u naprtnjači, a u policiji kažu da je 23-godišnjak otkriven prilikom redovnog nadzora zbog mogućih sumnji u krijumčarenje droga. Drugim riječima, u policiji tvrde, da su zaustavili autobus radi redovnog pregleda, u tom pregledu sudjelovali su i psi za detekciju droga koji su svoj posao dobro obavili jer je u prtljažniku nađena naprtnjača u kojoj je bila, kako kažu u policiji, materija nalik na drogu.

Utvrđeno je da naprtnjača pripada 23-godišnjaku koji je odmah uhićen, a pretragom je u naprtnjači nađeno 13,5 kilograma amfetamina i pola kilograma, odnosno više od tisuću tableta, ecstasyja. Sumnja se da je 23-godišnjak nabavljao veće količine amfetamina i ecstasyja radi preprodaje na području PGŽ-a i drugih županija. Nakon kriminalističkog istraživanja slijedi mu i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Rijeci.