FOTO Duge cijevi u Našicama: Golema količina droge otišla u dim, prvi paket je bacio ministar

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U pećima našičke tvrtke "Nexe" u utorak je spaljeno oko tri tone droge koja je zaplijenjena u kriminalističkim istraživanjima, najvećim dijelom tijekom 2023. godine, čija se tržišna  vrijednost procjenjuje na 41 milijun eura. Hina
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Spaljeno je 2,4 tone marihuane i hašiša, 166 kilograma kokaina, 92 kilograma amfetamina, 42 kilograma heroina i drugih narkotika. Hina
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o drugom spaljivanju droge ove godine, a ukupno će biti uništeno oko pet tona različitih droga, čija se vrijednost na ilegalnom narko-tržištu procjenjuje na 75 milijuna eura. Hina
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ministar je rekao kako hrvatska policija u suzbijanju droga primjenjuje interdisciplinarni pristup, a na međunarodnoj razini je partner najvećim svjetskim policijskim organizacijama u akcijama koje dovode do velikih zapljena i razbijanja zločinačkih organizacija.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Nakon obraćanja, simbolično je prvi paket droge u pogon za spaljivanje ubacio ministar Božinović.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
