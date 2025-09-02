FOTO Duge cijevi u Našicama: Golema količina droge otišla u dim, prvi paket je bacio ministar

U pećima našičke tvrtke "Nexe" u utorak je spaljeno oko tri tone droge koja je zaplijenjena u kriminalističkim istraživanjima, najvećim dijelom tijekom 2023. godine, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 41 milijun eura. Hina
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o drugom spaljivanju droge ove godine, a ukupno će biti uništeno oko pet tona različitih droga, čija se vrijednost na ilegalnom narko-tržištu procjenjuje na 75 milijuna eura. Hina
Ministar je rekao kako hrvatska policija u suzbijanju droga primjenjuje interdisciplinarni pristup, a na međunarodnoj razini je partner najvećim svjetskim policijskim organizacijama u akcijama koje dovode do velikih zapljena i razbijanja zločinačkih organizacija.