Novi strašni slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu? Mladića u školi pretukli, slomili mu četiri zuba, nos i vilicu

U Zagrebu se 8. listopada tijekom Dana kruha, navodno dogodio brutalni napad u jednoj strukovnoj školi. Prema informacijama koje prenosi Jutarnji list, jedan učenik vrijeđao je djevojke nazivajući ih "kurvama", na što je drugi učenik (17) reagirao, rekao mu da prestane i gurnuo ga u zid. Nakon nastave, gurnuti mladić dočekao ga je ispred škole, s punoljetnim bratom. U tom trenutku, prema tvrdnjama majke napadnutog mladića, stariji brat je poručio: "Ideš na udaranje."

Napad se zatim preselio u park, gdje je napadnuti mladić doživio pravi pakao. Prema izjavama, napadač mu je snažno udario u glavu, a zatim ga je nogama gazio po licu. U napadu je mladić slomio četiri zuba, nos i vilicu, dok su mu udarci u trbuh uzrokovali modrice. Kada se mladić probudio, bio je u lokvi krvi i dezorijentiran, te nije mogao prepoznati ni članove svoje obitelji. Odmah je prebačen na Hitnu pomoć, gdje su ga liječnici zadržali. Napadač je, kako tvrdi majka žrtve, također završio na hitnoj zbog ozljede noge koju je zadobio tijekom napada. Prilikom ispitivanja, napadač je izjavio kako je to učinio da sam ne dobije batine, ali i da mu je napad "dobro došao kao trening" jer se sprema za profesionalnu borbu.

Škola je roditeljima napadnutog učenika ponudila mirenje, no majka je to odlučno odbila, naglašavajući da joj je dijete skoro dovedeno doma "u lijesu" te da ne dolazi u obzir pomirenje. Policija je obaviještena o incidentu i trenutno provodi istragu. I napadač je prijavio napadnutog mladića, piše Jutarnji list. Policija, škola i centar za socijalnu skrb još se nisu očitovali.