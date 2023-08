Njemačku obitelj koja se vraćala iz Hrvatske zaustavila austrijska policija. Prizor će pamtiti cijeli život

Njemačka obitelj na ljetnom je odmoru učinila dobro djelo, no zbog nepoštivanja protokola, skoro su završili u problemima. Naime, u Hrvatskoj su na poklon dobili janje koje su odlučili prevesti do svog doma u Berlinu, no planove im je pomrsila austrijska policija.

U večernjim satima 17. kolovoza dobili su dojavu da se u ulici Schwartzstrasse u Salzburgu u automobilu nalazi mlado janje koje glasno bleji. Policijski službenici odmah su intervenirali i utvrdili da se na stražnjem sjedalu automobila njemačkih registarskih oznaka s odškrinutim prozorima nalazi mlado janje. Obitelj mu je tamo napravila krevetić od kutije, deke i malo sijena.

Policajci su ubrzo doznali da se vlasnik automobila nalazi u obližnjem kazalištu lutaka, a da je brigu o janjcu za to vrijeme povjerio konobarici koja je radila u ugostiteljskom objektu nedaleko od parkirališta.

Ispitivanjem je utvrđeno da je obitelj 49-godišnjeg Nijemca na odmoru u Hrvatskoj na poklon dobila janje koje je ovca odbacila 7. srpnja. Kao ljubitelji životinja, odlučili su janje prevesti na svoju farmu, a prije toga namjeravali su kratko stati u Salzburgu, gdje ih je zatekla policija. S transportom, kažu, nisu imali problema - janje je mirno putovalo na sredini stražnjeg sjedišta, između djece koja su ga držala.

O incidentu je obaviještena veterinarska služba koja je preuzela janje, nazvano Chili, i predala ga organizaciji za dobrobit životinja koja će se pobrinuti da janje obavi sve potrebne preglede i četiri tjedna karantene. Po isteku izolacijskog perioda, očekuje se da će 49-godišnjak moći preuzeti Chilija od organizacije i prevesti ga u Berlin.

