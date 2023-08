Velike promjene za vozače u Njemačkoj: Aplikacija na pametnom telefonu umjesto vozačke dozvole

Europska unija (EU) želi ove godine pokrenuti posebnu direktivu prema kojoj će se ubuduće moći voziti 4,25 tona s vozačkom dozvolom B kategorije. Vozači koji su vozačku dozvolu stekli nakon 1. siječnja 1999. do sada su vozilima B kategorije smjeli upravljati vozilima najveće dopuštene mase od 3,5 tone, a do sada je bilo teško dobiti i mobilnu kućicu koja odgovara registriranoj težinskoj kategoriji. Ubuduće bi svi vlasnici vozačke dozvole B kategorije smjeli upravljati vozilima mase do 4,25 tona.

Uvest će se digitalna vozačka dozvola i QR kod. Odgovarajuća aplikacija na pametnom telefonu trebala bi biti dovoljna u slučaju policijske kontrole ili prilikom iznajmljivanja automobila. Polaznici autoškole će moći prvo položiti teoriju pa onda praksu,a za polaganje C i D kategorije minimalna dob će biti 18 godina. Prema preporuci stručnjaka za sigurnost cestovnog prometa, novi bi vozači nakon godinu dana morali završiti tzv. tečaj osvježenja znanja, piše Fenix magazin.

Vozačka dozvola koja je oduzeta zbog prometnog prekršaja u Njemačkoj, bit će oduzeta i za sve zemlje u EU, a onaj tko napravi veći prometni prekršaj u izvan Njemačke, oduzet će mu se vozačka dozvola i ta kazna će biti aktualna i u Njemačkoj. Također, bit će bolja prepoznatljivost B196 kategorije i u inozemstvu, navodi njemački ADAC. Da bi ove novosti mogle stupiti na snagu u Njemačkoj, prvo se moraju uklopiti u nacionalni zakon.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Gužva na zagrebačkoj benzinskoj postaji