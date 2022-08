Zadnjih je dana sve važnije pitanje je li nestalo lijekova za pacijente oboljele od COVID-19. I dok HUBOL, Hrvatska udruga bolničkih liječnika ističe kako dostupan broja doza remdesivira, lijeka kojim su hrvatski liječnici do sada liječili teško oboljele od COVID-19, nije dovoljan za sve one koji su na bolničkom liječenju, ili će to tek biti, u Ministarstvu zdravstva ih opovrgavaju.



Na intenzivnoj 40 pacijenata