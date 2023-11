Poglavar mi je rekao: 'Budi karizmatik, ali nemoj se oženiti!'

Bio sam profesor u Rimu, na franjevačkom sveučilištu Antonianumu i došao sam u neku krizu. Molio sam se posebno Gospi, išao sam u svibnju svaki dan u sv. Mariju veliku, moliti se Majci Božjoj i došao do toga da Gospodin želi da budem to što jesam. U listopadu sam osjetio da moram poći u Lateransku baziliku, koja je blizu Antonianuma i svaki dan ići na sat vremena klanjanja Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu. Kako bih od Gospe isprosio čemu se trebam posebno posvetiti. I predzadnji dan, 30. listopada, kad sam obavio uru klanjanja, na izlazu me netko povukao za plašt, okrenuo sam se i vidio dvoje mladih, koji su me željeli nešto pitati - priča fra Smiljan Kožul u svojem velikom životnom intervjuu, kojega je u nastavcima priredila zajednica „Ruah Adonai“, koju je on osnovao i koja je odlučila nešto više od mjesec dana nakon njegove smrti krenuti s njegovim ispovijestima, a koje je Večernji list ekskluzivno dobio na objavu.

U prvom videu doznat ćete kako je fra Smiljan Kožul doživio krizu svojega svećeničkog poziva dok je bio profesor u Rimu i kako je susreo mladu obitelj koja ga je pozvala za duhovnika u njihovu karizmatsku zajednicu, nakon čega je po postao karizmatikom. Tih dvoje mladih kazali su mu da pripadaju molitvenoj zajednici „Milosrdni Isus“, da se sastaju svakoga tjedna, ali da su ostali bez divnoga duhovnika, koji je postao zamjenikom generala reda i koji im je savjetovao da svakoga dana u listopadu idu na svetu uru klanjanja upravo u Lateransku baziliku i da mole Gospu za novoga duhovnika.

„Vidjeli smo da dolazite 30 dana“, kazali su mu i rekli da su oni karizmatici, za koje je on znao samo da viču i dižu ruke, pa je u srcu rekao: „Gospe, pa kud baš oni!“

Oni su mu rekli da bi htjeli da upravo on bude njihov duhovnik, vidjeli su dan nije baš oduševljen, ali on je pristao, ali prvo je htio dobiti dopuštenje poglavara kako bi se ti mladi bračni parovi mogli sastajati u Antonianumu jednom tjedno. Poglavar ga je blagoslovio i rekao mu: „Blagoslivljam te, ali nemoj se oženiti!“

Što se dalje događalo s fra Smiljanom možete pogledati u videu, koji je nastao u produkciji „Nove Eve" :