Podignuta optužnica protiv 22-godišnjaka zbog lažne uzbune i krađe

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1999.) zbog počinjenja produljenog kaznenog djela lažne uzbune iz čl. 316. u vezi čl. 52. Kaznenog zakona i kaznenog djela krađe iz čl. 218. st. 1. KZ-a.

Optužnicom se 22-godišnjaka tereti da je 2. lipnja 2020. u Pribislavcu, sa svog mobitela nazvao javnu vatrogasnu postrojbu, lažno se predstavio i dojavio da je u tom mjestu došlo do požara na automobilu te bi moglo doći do eksplozije. Tereti ga se da je potom nazvao zavod za hitnu medicinu i lažno se predstavio te dojavio da je u istom mjestu došlo do masovne tučnjave sjekirama i palicama i da ima ozlijeđenih osoba. Tereti ga se da je opisano učinio iako je znao da sve što je dojavio nije istina jer nije bilo nikakvog požara niti je došlo do tučnjave, no djelatnici javne vatrogasne postrojbe, zavoda za hitnu medicinsku pomoć i policijski službenici su izašli na navodna mjesta događaja radi obavljanja hitne intervencije.

Okrivljenom 22-godišnjaku optužnicom se stavlja na teret da je 8. rujna 2020. u istom mjestu, iz hodnika zgrade osnovne škole uzeo i zadržao za sebe motorni trimer u vrijednosti oko 1.500,00 kuna.

VIDEO Stravična nesreća na autocesti: BMW-om probio 3 zida