Početak ‘Uptober’-a: Meme kriptovalute rastu na 81 milijardu dolara dok se Snorter Bot Token približava završetku pretprodaje za 18 dana

Meme kriptovalute bilježe snažan oporavak na početku mjeseca koji bi mogao biti bikovski za Bitcoin (BTC) i šire tržište, često nazivan “Uptober”.

U tom zamahu, Snorter Bot Token (SNORT), novi projekt izgrađen kako bi otkrivao perspektivne meme kriptovalute i pozicionirao male trgovce rano, mogao bi biti pravovremeni saveznik jer se priprema za lansiranje ovog mjeseca.

Telegram trading bot temeljen na Solani već je prikupio više od 4,2 milijuna dolara u ranoj fazi financiranja, osiguravajući sredstva za razvoj svoje tehnologije i natjecanje s etabliranim botovima koji trenutno dominiraju tržištem.

Ali prozor se brzo zatvara jer je ostalo manje od 18 dana do kraja pretprodaje, a prilika da se SNORT osigura po cijeni od samo 0,1067 dolara po tokenu ubrzo nestaje – jednom kada ova faza završi, ta cijena više neće biti dostupna.



Je li bull run meme kriptovaluta već počeo?

U utorak je kripto tržište otvoreno snažno, s morem zelenog, predvođeno Bitcoinom (BTC), koji je u jednom danu skočio 4,04% i probio 119.000 dolara u ranoj azijskoj trgovini u srijedu.

Šire tržište pratilo je taj rast s 3,88% dobitka u utorak i dodatnih 0,57% prije europskog otvaranja.

Momentum se prenio i na meme kriptovalute, podigavši njihovu ukupnu tržišnu vrijednost iznad 81 milijardu dolara – rast od 8% u 24 sata – dok su volumeni trgovanja dostigli 8,8 milijardi dolara u istom razdoblju.

Vodeće meme kriptovalute rasle su u tandemu: Dogecoin (DOGE) 9,5%, Shiba Inu (SHIB) 6,1%, i Pepe (PEPE) 7,1%.

Među prvih 10, SPX6900 (SPX), koji je dan ranije zabilježio pad od 3%, postao je najveći dobitnik s rastom od 17,6% preko noći. U međuvremenu, Pump.fun (PUMP) produžio je rast s dodatnih 10,5%.

Manji tokeni također su zabilježili izvanredne skokove, s Aurom (AURA) +59% i Bonk Staked SOL (BONKSOL) +40%.

S ovim valom optimizma, postavlja se pitanje je li sezona lova na meme kriptovalute ponovo otvorena – baš kao u istom kvartalu prošle godine, kada su stvorena golema bogatstva.

Ako se trend nastavi, lansiranje Snorter Bot Tokena kasnije ovog mjeseca moglo bi biti pravovremeni katalizator, nudeći trgovcima alat za prepoznavanje tokena koji bi mogli definirati sljedeću fazu superciklusa meme kriptovaluta.



Snorter Bot je jedini alat za lov na meme kriptovalute u sljedećem ciklusu

Snorter se razvija kao glavni alat za trgovce meme kriptovalutama koji žele uhvatiti tokene s potencijalom za eksplozivne prinose.

Skenira Solana transaction queue i validator feedove – kao i Ethereum pending transakcije – kako bi otkrio nove mintove i injekcije likvidnosti prije nego što postanu vidljivi na javnim platformama.

Nakon što ih identificira, Snorter primjenjuje filtre za dubinu likvidnosti, volumen, whale ulaze, sigurnost ugovora i anti-rug provjere, prikazujući samo visokovjerojatne prilike te omogućujući korisnicima da odluče žele li trgovati.

Dostupan direktno kroz Telegram, bot omogućuje trgovcima trenutačno izvršavanje naloga. Sa svojom Fast Sniper tehnologijom i custom RPC endpointima, Snorter postiže gotovo trenutnu egzekuciju na Solani i znatno nižu latenciju od javne infrastrukture.

Zato je moguće da je sljedeća velika meme kriptovaluta koja će obilježiti ovaj ciklus već skrivena u validator feedovima ili pending queueovima – ali kada se pojavi, Snorter će biti spreman, dajući trgovcima priliku da uhvate ono što su mnogi propustili u prošlogodišnjem boomu meme kriptovaluta.



Može li se završni kvartal 2024. ponoviti u 2025.?

Završni kvartal 2024. bio je presudan za trgovce koji su propustili raniji rast, posebno uoči Bitcoin halvinga, kada su glavne meme kriptovalute počele snažno rasti, a Pump.fun postao ključni pokretač booma.

To razdoblje obilježili su povijesni usponi Pump.fun projekata poput Fartcoina (FARTCOIN) i Peanut the Squirrel (PNUT).

FARTCOIN je lansiran krajem listopada i dosegao valuaciju od 1,2 milijarde dolara do prosinca, prije nego što je u siječnju 2025. dostigao vrhunac od 2,1 milijarde dolara.

PNUT je lansiran početkom studenoga i dosegao tržišnu kapitalizaciju od 1,6 milijardi dolara u istom mjesecu.

Uz njih, Pudgy Penguins (PENGU) lansirao je vlastiti token u prosincu izvan Pump.fun-a i brzo narastao na tržišnu kapitalizaciju od 2,3 milijarde dolara, te i danas drži razinu blizu 2 milijarde.

Sada, dok znakovi ukazuju na slična tri mjeseca ispred nas – s Pump.fun-om koji ponovno dobiva tržišni udio i volumenima koji su u naglom rastu posljednjih tjedana – pitanje je hoće li novi breakout tokeni definirati superciklus meme kriptovaluta 2025. godine.

Nitko to ne može sa sigurnošću reći, ali ako se dogodi, Snorter će biti tu da ih prepozna rano i uvede trgovce prije nego što ih primijeti ostatak tržišta.



SNORT pretprodaja se približava kraju – posljednja prilika da kupite po niskoj cijeni

Nakon što se Telegram bot lansira, SNORT token bit će ključan za pristup njemu, a uz to otključava i industrijski najniže naknade za trgovanje od samo 0,85%.

Samo je još 18 dana do kraja pretprodaje – ovo je posljednja prilika da osigurate SNORT po najnižoj cijeni.

Kako biste osigurali svoj dio, posjetite web stranicu Snorter Bot Tokena. Kupnje se mogu izvršiti koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

Za najjednostavnije iskustvo koristite Best Wallet – WalletConnect-certificirani, ne-skrbnički novčanik koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika. Pretprodajni balans prikazuje se direktno u aplikaciji, uz jednostavan proces preuzimanja tokena kada postanu aktivni.

Korisnici Best Walleta također dobivaju ekskluzivan pristup novim projektima kroz sekciju Upcoming Tokens. Best Wallet je dostupan na Google Playu i Apple App Storeu.

Ostanite povezani sa Snorter zajednicom putem X-a i Instagrama.