Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IMAMO 36 TISUĆA PRVAŠIĆA

Počela je nova školska godina za nešto više od 440 tisuća učenika, ove godine nekoliko promjena

Koprivnica: U?enici dolaze na nastavu u novoizgra?enu školu Podolice
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
08.09.2025.
u 07:32

Prvo polugodište traje od ponedjeljka 8. rujna 2025. do 23. prosinca 2025. godine.

Nova školska godina počinje u ponedjeljak za ukupno 444.500 učenika, među kojima je 36 tisuća prvašića, a najveća je promjena u srednjim strukovnim školama u koje se ove godine uvode novi kurikuli za 147 strukovnih zanimanja po modelu modularne nastave.

Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i  mladih (MZOM), u školskoj godini 2025./2026. osnovnu školu pohađat će oko 297.500 učenika, a u srednjim školama bit će ih oko 147.000. Prema procjenama, u prvi razred osnovne škole upisalo se 36.000, a u srednje 39.330 učenika, odnosno 2070 manje nego lani. Gimnazije je upisalo 11.100, a strukovne škole 27.500 učenika.

Od ove školske godine u strukovne škole uvode se novi kurikuli po modelu modularne nastave za 147 novih strukovnih zanimanja. Time je dosadašnjih 260 programa prilagođeno tržištu rada u suradnji s poslodavcima. Učenici će uz teoriju obvezno stjecati iskustvo rada u stvarnim radnim okruženjima, čime se želi osigurati razvoj praktičnih vještina i lakše zapošljavanje nakon završetka škole. Izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete, dok je za strukovne module objavljeno više od 2.500 besplatnih obrazovnih materijala dostupnih učenicima i nastavnicima.

Nacionalni ispiti i državna matura u ovoj će se školskoj godini provoditi kao i dosad. Eksperimentalni program cjelodnevne škole nastavlja se u 62 osnovne škole, a osigurana je i besplatna prehrana te sufinanciranje prijevoza i udžbenika.

Što se tiče sigurnosti školskih ustanova, svim školama koje su dostavile propisanu dokumentaciju Ministarstvo je odobrilo zapošljavanje djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu te su u ovom trenutku odobrena 492 radna mjesta u osnovnim i 225 u srednjim školama. Neće biti drugog dijela zimskih praznika

Prvo polugodište traje od ponedjeljka 8. rujna 2025. do 23. prosinca 2025. godine. Drugo polugodište traje od 12. siječnja 2026. do 12. lipnja 2026. godine, a za maturante do 22. svibnja 2026. Zimski odmor traje od 24. prosinca 2025. do 9. siječnja 2026, s tim da nastava počinje u 12. siječnja. Ove školske godine neće biti drugog dijela zimskih praznika. 

Proljetni praznici počinju 30. ožujka 2026. te završavaju na Uskršnji ponedjeljak 6. travnja 2026. godine s time da nastava počinje 7. travnja. Ljetni praznici započinju 15. lipnja 2026. godine. Nastavna godina za maturante ima 163 nastavna dana, a za ostale učenike 176.

Ključne riječi
Učenici nova školska godina škola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
KRVAVI MASAKR U KUSONJAMA

VIDEO Kuća s brojem 55 bila je zadnja adresa 20 hrvatskih branitelja: Upali su u četničku zamku, odlučili se predati no to je bio put u smrt

Na Malu Gospu, prije 34 godine, mjesto Kusonje, kod Pakraca, bilo je poprište krvavog zločina - jednog od najstrašnijih koji se dogodio u Domovinskom ratu. Tog 8. rujna ratne 1991. godine 20 hrvatskih branitelja upalo je u zasjedu pripadnika srpskih paravojnih postrojba, koji su ih nakon 24-satne borbe mučili, a potom ubili.

Učitaj još