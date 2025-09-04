Zaštitari ostaju dok škole ne zaposle ljude za sigurnost

Grad Zagreb će i dalje plaćati zaštitare u osnovnim školama u kojima do ponedjeljka neće biti moguće zaposliti operativnog djelatnika za sigurnost, poručila je jučer zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Naglasila je da je riječ o kratkoročnoj mjeri koja je zamišljena kao prijelazno rješenje, dok sve škole ne dobiju potrebne suglasnosti i ne provedu zapošljavanje djelatnika čija će primarna zadaća biti briga za sigurnost učenika i nastavnog osoblja.

Podsjetila je kako su sve zagrebačke osnovne škole još u srpnju predale zahtjeve nadležnom ministarstvu za suglasnost za zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost, a do sada je pozitivno rješenje dobilo njih 93. – Kratak je vremenski rok u kojem škole moraju provesti natječaje, zato smo organizirali sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći i postupke provesti maksimalno žurno – rekla je Dolenec, dodajući da se u pojedinim školama, unatoč kratkom roku, očekuje da će postupak biti dovršen već do ponedjeljka. Naglasila je i kako se osoba na ovu poziciju može zaposliti i bez kvalifikacija, ali ih u roku od šest mjeseci mora steći, što je zakonski definirano.

U ovoj godini Grad je, napomenuli su iz Uprave, već uložio pet milijuna eura u sigurnost u školama. A uz pitanje sigurnosti, razvijaju i niz programa koji se tiču mentalnog zdravlja i prevencije nasilja, napomenuli su. Prema informacijama iz Uprave, u program koji provode u suradnji s Centrom Luka Ritz i UNICEF-om a usmjeren je na prevenciju vršnjačkog nasilja i zlostavljanja, do sada je uključeno sedam škola. UNICEF, objasnili su, prenosi znanje stručnjacima Centra Luka Ritz koji postaje trajna podrška školama u slučaju incidenata. Najavili su i ulaganja u novu lokaciju Centra na zapadu grada što će omogućiti dvostruko veći broj socijalnih pedagoga, psihologa i drugih stručnjaka koji će moći pružati pomoć i podršku učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Kada je riječ o sustavnijem pristupu odgoju i obrazovanju, gradonačelnik je osnovao i posebno povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost zdravstvenog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Njegova je zadaća izraditi prijedlog kurikuluma koji će obuhvatiti teme mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti, zdravih stilova života te spolnog i reproduktivnog zdravlja.