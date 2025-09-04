Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠKOLE POD NADZOROM

Zaštitari ostaju dok škole ne zaposle ljude za sigurnost

storyeditor/2025-09-04/PXL_170625_134396493.jpg
Slavko Midžor/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
04.09.2025.
u 18:05

U fokusu su i prevencija vršnjačkog nasilja te novi kurikulum zdravstvenog odgoja

Grad Zagreb će i dalje plaćati zaštitare u osnovnim školama u kojima do ponedjeljka neće biti moguće zaposliti operativnog djelatnika za sigurnost, poručila je jučer zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Naglasila je da je riječ o kratkoročnoj mjeri koja je zamišljena kao prijelazno rješenje, dok sve škole ne dobiju potrebne suglasnosti i ne provedu zapošljavanje djelatnika čija će primarna zadaća biti briga za sigurnost učenika i nastavnog osoblja.

Podsjetila je kako su sve zagrebačke osnovne škole još u srpnju predale zahtjeve nadležnom ministarstvu za suglasnost za zapošljavanje operativnih djelatnika za sigurnost, a do sada je pozitivno rješenje dobilo njih 93. – Kratak je vremenski rok u kojem škole moraju provesti natječaje, zato smo organizirali sastanak sa svim ravnateljima osnovnih škola. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći i postupke provesti maksimalno žurno – rekla je Dolenec, dodajući da se u pojedinim školama, unatoč kratkom roku, očekuje da će postupak biti dovršen već do ponedjeljka. Naglasila je i kako se osoba na ovu poziciju može zaposliti i bez kvalifikacija, ali ih u roku od šest mjeseci mora steći, što je zakonski definirano.

U ovoj godini Grad je, napomenuli su iz Uprave, već uložio pet milijuna eura u sigurnost u školama. A uz pitanje sigurnosti, razvijaju i niz programa koji se tiču mentalnog zdravlja i prevencije nasilja, napomenuli su. Prema informacijama iz Uprave, u program koji provode u suradnji s Centrom Luka Ritz i UNICEF-om a usmjeren je na prevenciju vršnjačkog nasilja i zlostavljanja, do sada je uključeno sedam škola. UNICEF, objasnili su, prenosi znanje stručnjacima Centra Luka Ritz koji postaje trajna podrška školama u slučaju incidenata. Najavili su i ulaganja u novu lokaciju Centra na zapadu grada što će omogućiti dvostruko veći broj socijalnih pedagoga, psihologa i drugih stručnjaka koji će moći pružati pomoć i podršku učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Kada je riječ o sustavnijem pristupu odgoju i obrazovanju, gradonačelnik je osnovao i posebno povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost zdravstvenog odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Njegova je zadaća izraditi prijedlog kurikuluma koji će obuhvatiti teme mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti, zdravih stilova života te spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Ključne riječi
zaštitari Učenici škole sigurnost Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Koncert Darka Rundeka povodom Zagrebačkih kvartova kulture
BOGAT PROGRAM

Cirkus, bajke i rap tresu Klaku, Kvartovi kulture ovog vikenda u Dubravi

Subotnji program u Klaki počinje uz razgovor Umjetnost u našem kvartu koji za cilj ima aktivno uključivanje stanovnika u umjetničko obogaćivanje kvarta. Nastavlja se predstavom za djecu „Kraljevna na zrnu graška” kazališta Mala scena uz smiješne i zabavne lutke te radionicom vezenja koja će pokazati kako, napominje se u najavi, mindfulness, svjesnost i intuitivno vezenje mogu obogatiti naše veze sa sobom i pomoći nam da usporimo svijet oko sebe.

Zagreb: Izložba "Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. - 1939.)"
POČINJE DANAS I TRAJE DO NEDJELJE

Vodič za prvi Zagrebački muzejski vikend, evo što vas očekuje u muzejima, palačama i ulicama grada

Ulaz na sve programe je besplatan, a zahvaljujući suradnji s HŽ-om, posjetitelji će moći putovati i besplatnim vlakovima na relaciji Savski Marof – Zagreb – Dugo Selo, što omogućuje da se uključe i oni koji dolaze izvan grada. Detaljan program i satnice dostupni su na linku, također, za dio programa su zbog ograničenih kapaciteta potrebne prijave.

Učitaj još