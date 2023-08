Plenković: Sajmeni dani su predviđeni i nisu rupa u zakonu

Određivanje sajmenih dana nije rupa u zakonu, jer Zakon o trgovini predviđa tu mogućnost, rekao je u četvrtak na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, koji očekuje da će se građani s vremenom priviknuti na novu regulaciju rada trgovina nedjeljom. Podsjetio je da je vlada uoči izbora 2020. obećala da će regulirati rad nedjeljom te da je to i učinila nakon, kako je rekao, niza temeljitih i vrlo inkluzivnih konzultacija sa svih partnerima, od poslodavaca, sindikata i javne rasprave.

Cilj je, kako je rekao, naći primjerenu ravnotežu poslovnog i obiteljskog života, vodeći računa o 86 tisuća žena koje dominantno rade u trgovinama. Model je pronađen i uzeo je u obzir činjenicu da je Hrvatska u gospodarskom smislu i turistička zemlja s osobito intenzivnim ljetnim mjesecima, pa je predviđeno 16 radnih nedjelja, a što se tiče sajmenih dana, rekao je da to "nije nikakva rupa u zakonu niti zaobilaženje propisa".

"Upravo obrnuto: Zakon o trgovini predviđa tu mogućnost poštujući tradiciju i okolnosti što sajmeni dani znače, osobito primjerice prigodom obilježavanja blagdana Velike Gospe gdje je u brojnim marijanskim svetištima bilo itekako mnogo vjernika i hodočasnika i da su ti danu sami po sebi sajmenim nema nikakvih dilema", rekao je Plenković.

Proglašenju sajmenih dana pribjegli su ovih dana neki gradovi i općine, želeći na taj način omogućiti trgovcima nedjeljom. Plenković smatra da će "kroz određeno vrijeme sve doći na svoje". Kaže da Hrvatska nije prva zemlja koje regulira rad nedjeljom, nego da to čine brojne europske zemlje, među kojima i one izrazito razvijene. "Njihovi građani su prihvatili da se ne radi nedjeljom. Ne vidim da bi to trebao biti problem i za hrvatsko društvo, dapače smatramo da je to dobar i koristan smjer i za jačanje obitelji kao nukleusa hrvatskog društva bez kojega nema napretka ni u jednoj sferi života", rekao je Plenković.

VEZANI ČLANCI: