Plenković otkrio kada bi Habijan mogao stupiti na dužnost: 'Ima potporu parlamentarne većine'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu novinarima po završetku dvodnevnog summita Europskog vijeća u Bruxellesu, gdje je donesena odluka o početku pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, ali i s Bosnom i Hercegovinom čim ta zemlja ispuni još neke neispunjene uvjete, što Plenković očekuje da će se dogoditi do ožujka.

- Dakle, doveli smo ih pred sam gol, sad treba napravit još dva dodavanja i zabiti gol. I nakon toga se otvaraju pregovori, što je u strateškom interesu i Hrvatske i svih nas koji godinama radimo na tome da BiH ulovi korak s ostalim zemljma - rekao je Plenković.

Na početku izjave komentirao je i nekoliko unutarnjepolitičkih tema. Potvrdio je da je predložio Damira Habijana za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja te rekao kako bi njegovo potvrđivanje u Hrvatskom saboru trebalo biti zaključeno do srijede poslijepodne.

Na pitanje novinara o tome treba li se i tajna služba SOA uključiti u rasvjetljavanje afere Mreža, odgovorio je da nema ništa protiv toga da se uključi.

POVEZANI ČLANCI:

- Iz ovih poruka jasno je da imate spregu između bivšeg savjetnika bivšega ministra, koji komunicira s jednim novinarom, koji onda komunicira s jednom oporbenom strankom, gdje je cijeli dogovor nemojte napadati ministra, napadajte predsjednika Vlade. Nečuvena afera, takvo nešto još nismo nikada vidjeli. Sprega s oporbenim strankama nekoga tko je po, mišljenju mnogih koji su vidjeli te poruke, počinio kazneno djelo. Gdje onda kanaliziraju koga će napadati, koga neće. Za oporbene stranke, u ovom slučaju Most, vrlo neugodan koruptivni slijed aktivnosti koji treba u cijelosti rasvijetliti. Meni to najviše odgovara da se rasvijetli. Ako u tom procesu, osim pravosudnih tijela koja će se sigurno zaintersirati, treba i pomoć od strane službi koje u Hrvatskoj postoje da vode računa o nacionalnoj sigurnosti, ja nemam ništa protiv toga - komentirao je Plenković.

Komentirao je i sam izbor Damira Habijana, te potvrdio kako je on prihvatio biti kandidatom za novog ministra gospodarstva.

- Dobio je već i potporu kada sam konzultirao sve članove i članice parlamentarne većine. Mi ćemo održati sastanak većine u ponedjeljak na kojima će se on predstaviti našim kolegama. Potom su popodne stranačka tijela HDZ-a na redu i nakon toga ću uputiti pismo predsjedniku Sabora za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora. Načelno smo to dogovorili u srijedu, kada će se održati i sjednica Odbora za gospodarstva, potom i glasovanje. Kako smo se i dogovorili, a maloprije sam razgovarao s predsjednikom Sabora, sve bi trebalo biti zaključeno do srijede popodne - otkio je Plenković.