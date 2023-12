Selak Raspudić: 'HDZ-ov kadrovski bazen potpuno je presušio, nemaju više nikoga'

Vijest da je HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan izgledan kandidat za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja koji bi na funkciji mogao naslijediti smijenjenog Davora Filipovića, danas su u Saboru komentirali čelnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček te zastupnica iz redova Mosta Marija Selak Raspudić.

- Habijan je lojalan Andreju Plenkoviću, nikad mu se nije usprotivio. No najveći mi je problem što je on pravnik, a dolazi na mjesto ministra gospodarstva. Habijan će kao stranački vojnik odraditi svoj dio posla do kraja mandata. A hoće li to biti mjesec, dva ili pet mjeseci, manje je bitno. On je prijelazno rješenje da se u ovom trenutku zatvori ta rupa jer u ovoj Vladi curi na sve strane i ovoj Vladi pomoći više nema. I koji god kandidat došao u ovom trenutku i koje god umijeće imao, ima premalo vremena jer su izbori pred vratima. I zato je premijer sad išao prema tome da uzme čovjeka koji je njemu lojalan i da taj netko taj ministarski posao odradi do kraja - kazao je Marijan Pavliček osvrćući se i na učestale promjene na ministarskim mjestima.

- Prije mjesec dana imali smo imenovanje novog ministra. Novi ministar imenuje se i sad. I do izbora ćemo, zbog neke nove afere, vjerojatno imati još nekog novog ministra. Uz ovu se Vladu veže toliko afera da je imenovanje novih ministara već postalo uobičajeno. Nekidan smo, zbog smjene ministra, imali izvanrednu vijest, što kod nas više uopće nije izvanredna vijest. Smjene ministara kod nas su postale redovne vijesti. U Hrvatskoj se to smatra kao nešto sasvim normalno. U normalnim pravno uređenim državama smjena ministra zaista bi bila izvanredna vijest, no kod nas je to, nažalost, sasvim normalna pojava - ustvrdio je Pavliček.

- Ako do tog imenovanja doista i dođe, pitam se bi li ono više iznenadilo nas ili samog Habijana. HDZ-ov kadrovski bazen je u potpunosti presušio, više nema nijednog ozbiljnog, stručnog i relevantnog lica koje bi stalo iza njegovih politika. To da će Habijan možda biti imenovan ministrom pokazuje da HDZ nema više nikoga - kazala je pak Mostova Marija Selak Raspudić.

Upitana koliki problem predstavlja to što je Habijan po struci pravnik, Selak Raspudić reče kako je riječ o jednom od najvažnijih, ako ne i najvažnijem resoru u zemlji, s obzirom da taj resor direktno može utjecati na cijene koje se tiču života i standarda svih građana Hrvatske, pa bi i u tom smislu na čelu ministarstva gospodarstva zaista trebala biti imenovana stručnija osoba. No, ponovila je, i ova vijest o Habijanu kao mogućem novom ministru gospodarstva svjedoči o tome da je HDZ-ov kadrovski bazen u potpunosti presušio.

