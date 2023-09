Plenković Grbinu: Vi ste premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin prozvao je na aktualnom prijepodnevu premijera Andreja Plenkovića da u sedam godina nije proveo niti jednu ozbiljnu reformu te da su za njega afere "ništa", a Plenković mu je poručio da je premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata.

Predsjednik SDP-a Grbin upozorio je da je Plenković na prijepodnevu izbjegavao odgovore na svako suvislo pitanje te koristio statističke podatke koji mu odgovaraju. Premijeru je spočitnuo da niti jednom nije spomenuo statističke podatke po kojima imamo drugu najvišu stopu inflacije u eurozoni, po kojoj su Hrvati zadnji koji iseljavaju iz roditeljskog doma, a umirovljenike muči najviši rizik od siromaštva u zemlji. Poručivši Plenkoviću da u sedam godina nije proveo niti jednu sustavnu reformu u zemlji, upitao ga je hoće li se ispričati za malverzacije ministra Gordana Grlića Radmana te hoće li odgovoriti na barem jedno zastupničko pitanje.

"Vi ste patentirali novu ulogu u hrvatskoj politici. Vi ste premijerski kandidat u ostavci sa štrikom oko vrata", odgovorio mu je Plenković. Poručio je i da SDP potiče suicid kod umirovljenika i starijih osoba i to je politička poruka s kojom je Grbin startao. "Vi ste odmah u ostavci. Bit ćete treći predsjednik SDP-a koji će nakon parlamentarnih izbora, na kojima će se suočiti sa mnom i još s nekima, dati ostavku. To je već sada jasno i to je jasno vašim kolegama", rekao je Plenković.

Podsjetio je i na raniju Grbinovu izjavu da ne bi otišao na grob prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Znači, kazao je, vi ne bi Tuđmanu na grob a Sandra Benčić bi bila protiv zakona o hrvatskom jeziku već bi Deklaraciju o zajedničkim jezicima. SDP-ov Arsen Bauk postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu kojeg nije bilo u sabornici.

"Najprije ste bili ministar a onda ste postali poznati Dok ste bili ministar šaputali ste i citirali Jesenjina Lavrovu na uho mjesec dana prije agresije na Ukrajinu. Jesenjin je postao poznat po onome što je napisao a vi ste postali poznati o onome što niste upisali - prihod i imovinu", rekao je. Podsjetivši na raniju Plenkovićevu izjavu da smo na početku godine ušli u društvo najrazvijenijih 15 zemalja, upitao je u kojoj od tih 15 zemalja to ne bi završilo ministrovom ostavkom i premijerovom isprikom.

Plenković je rekao da je Grlić Radman na Općoj skupštini UN-a te poručio kako je od citiranja Jesenjina proruski stav "Baukovog frenda" (Zoran Milanović) toliko dominantan da nam i analitičari Le Mondea stavljaju u kontekst da drži prorusku liniju. Ponovio je da je Grlić Radman napravio veliku grešku i krupan propust jer u imovinsku karticu nije unio dividende koje je primio od tvrtke Agroproteinka. "Krupan previd, ali nije kazneno djelo", rekao je premijer.

Potpredsjednik Vlade ministar prostornog uređenja, graditeljstva Branko Bačić je na upit HDZ-ovog Zorana Gregurovića istaknuo da post potresna obnova zgrada javne namjene te javne prometne i komunalne infrastrukture nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa ne bi bila izbliza kakva je da nije bilo 1,03 milijardi eura iz Fonda solidarnosti EU. Istaknuo je kako je obnovljeno 156 škola, 26 fakulteta, 18 bolnica te 36 zdravstvenih ustanova. Bačić je kazao i da je obnovljeno 600 kilometara prometnica i 77 mostova. Također, na području oba potresa obnovljeno je 217 klizišta ali se, upozorio je, nakon ljetnih kiša i bujica otvaraju nova i na područjima Varaždinske županije.

