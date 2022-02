Piše Miljenko Jergović: Dragan Despot, penzioner koji je zasmetao velikom broju mladih umjetnika

Dragan Despot pomahnitali je desničar, mračni psihopat, simptom zajednice u kojoj jedan za drugim popuštaju svi kontrolni mehanizmi. Uključujući i one najvažnije: dnevne novine i kulturnu zajednicu. U jednom trenutku čini se da on doista može sve što mu na um padne. Čovjek koji to gleda iz svoje fotelje, sa stopalima u papučama i nogama na tabureu, prestaje se osjećati zaštićenim debelim staklom svoga televizora, fikcijskim žanrom igrane televizijske serije, te činjenicom da taj što pred njim luduje, ispunjen energijom apsolutne nenormalnosti jednoga Marlona Branda, ustvari i nije Dragan Despot, nego je Ludvig Tomašević.