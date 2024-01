Piletić objavio za koliko će rasti plaće zaposlenima u državnom i javnom sektoru

Ministar Marin Piletić najavio je u srijedu da će sutra biti predstavljene uredbe o koeficijentima za državnu te javne službe, za koje je Vlada dobila potporu članova vladajuće koalicije i danas će ih poslati sindikalnim partnerima, istaknuvši da će plaće rasti u prosjeku 13,5 posto.

Nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije u Banskim dvorima, Piletić je u izjavi novinarima rekao da su razgovarali o reformi sustava plaća u državnim i javnim službama te su članovima parlamentarne većine predstavljeni nacrti tih dviju uredbi s koeficijentima za državnu i javne službe.

Svi članovi parlamentarne većine podržali su Vladin prijedlog i njegovo slanje socijalnim partnerima, sindikatima, nakon čega slijedi zakonski rok od 15 dana za dostavu mišljenja svih reprezentativnih sindikata, izvijestio je ministar rada, mirovinskog, obitelji i socijalne politike.

Temeljem tih uredbi, rekao je, može se očekivati da će plaće za ožujak, s isplatom u travnju zbog povećanih koeficijenata u prosjeku rasti 13,5 posto. Piletić je najavio da će sutra prije sjednice Vlade biti detaljnije predstavljen nacrt uredbi, s prikazanim novim koeficijentima najzastupljenijih radnih mjesta u državnoj i javnim službama, s vidljivim učincima kompletne reforme u odnosu plaća u ožujku 2023. s očekivanom rastom plaća za ožujak 2024. godine.

U kontekstu bijelog štrajka u sudstvu te nezadovoljstva koje se u javnosti može čuti u sektoru zdravstva temeljem dosadašnjih informacija o koeficijentima, novinari su ministra pitali boji li se domino efekta, no Piletić poručuje da se ne boji. Vlada je "socijalni partner osmu godinu za redom" i osnovicu državnim i javnim službama povećala je za 40 posto, podsjetio je, kao i na to da je u određenim sektorima u nekoliko navrata Vlada povećavala i same koeficijente.

POVEZANI ČLANCI:

Plaća liječnika rasti će za više od 600 eura

"Nadam se da će se i liječnici prisjetiti korekcije njihovih koeficijenata, kao i medicinskih sestara i da će sutra svi liječnici, bez obzira na istupe pojedinih sindikalnih čelnika, moći vidjeti da će plaća liječnika, sa svim koracima koje je Vlada napravila, u neto iznosu rasti za više od 600 eura", poručio je, pojasnivši da se radi o usporedbi plaće iz ožujka 2023. i ožujka 2024. To je poruka liječnicima i svim zaposlenima u javnim službama da će isplata plaće za ožujak u travnju povećati adekvatnost plaća u državnim i javnim službama, naglasio je Piletić.

Mislim da će o tome koliko je to u konačnici kvalitetna reforma i jedno od najvećih povećanja u državnim i javnim službama moći svjedočiti upravo oni koji će tu plaću primiti, dodao je, te ustvrdio kako će se time pokazati da je Vlada socijalni partner svima, posebice sindikatima čije je mišljenje, naglasio je, uključila u samom procesu izrade uredbi.

Ova reforma generira fiskalni učinak od 880 milijuna eura samo za koeficijente, a u kumulativu u godinu dana, sa svim povećanjima, i osnovice i materijalnih davanja, u povećanje adekvatnosti plaća Vlada je uložila 1,5 milijardu eura, istaknuo je.

Po prvi put će se, kroz tu reformu "smanjiti broj radnih mjesta" te više neće postojati "šuma različitih koeficijenata", po desetak, za isto radno mjesto. "Svi ti koeficijenti sklopljeni su u jedan, on je značajno povećan i broj radnih mjesta samo u javnim službama s više od 960 radnih mjesta sada će biti obuhvaćen u 400 naziva radnih mjesta", objasnio je Piletić. Svi dodaci, koji su bili nagomilani u različitim ugovorima (kolektivnim, granskim, kućnim), komprimirat će se u koeficijentu "i nema više ničega osim osnovice puta koeficijent koji čine osnovnu plaću", rekao je.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Plenković o štrajku sudaca: 'Povećali smo im plaće za 500 eura. Ne znam tko još dobiva takvu povišicu'