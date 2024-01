Ministar Malenica: 'Plaće sudaca su od 2200 do 3500 eura. Novo povećanje su odbili'

Ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica, gostovao je u RTL-u Danas prilikom čega se osvrnuo na rast plaća sudcima, kao i na koeficijente o plaćama koje će Vlada predstaviti u ponedjeljak. Ministar je izjavio da očekuje da se razgovori sa sudovima i državnim odvjetništvima nastave te da se razgovara o tome kako unaprijediti položaj i status sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Udruga hrvatskih sudaca je prošli tjedan dva put odbila prijedlog povećanja plaća nakon što im je, kako je objasnio ministar, prošle godine znatno povećana plaća, a Vlada ne pristaje na ultimatum i ucjene.

- Mi smo u zadnjih pet godina dva put povećali plaće sudaca. Predložili smo i prošli tjedan to povećanje koje su oni odbili. Dakle, njihove su početne plaće od 2200 eura neto mjesečno pa do 3500 eura što je zapravo i 1000 eura više od prosječne plaće u Hrvatskoj i sad smo ponovo predložili novo povećanje i oni su to odbili. Tako da ja ne vidim u ovoj situaciji i u ovom trenutku što dalje - rekao je ministar te dodao da računa na razumijevanje većeg dijela sudaca za koje misli da će nastaviti raditi. U ponedjeljak će Vlada predstaviti koeficijente o plaćama, a radi se o jednoj od najvećih reformi u području javne uprave koja se u nekoliko navrata pokušala donijeti. Malenica je objasnio da je kompleksno urediti sustav plaća za 240 tisuća službenika.

- Mi smo konsolidirali preko dvije i pol tisuće radnih mjesta, ukinuli preko 500 dodataka, stvorili hibridne koeficijente i, naravno, u tom procesu postoje oni koji su više i oni koji su manje zadovoljni. Dakle, činjenica je da će svima rasti plaća, izuzev jednom malom broju službenika koje je bilo teško opravdati povećanje plaće. Zato smo osigurali u proračunu za ovu godinu 850 milijuna eura i to je zapravo garancija da će svima rasti plaće. Sutra ćemo vidjeti reakcije sindikata - rekao je Malenica. Na pitanje postoji li mogućnost da se od tog iznosa još negdje uzme dodatan iznos da bi se zadovoljili svi koji sada nisu, ministar je odgovorio da ima 850 milijuna eura čime bi se došlo do nekih prosječnih 12% povećanja plaća. Napomenuo je i da je Vlada unazad godinu dana u nekoliko navrata povećala plaće s privremenim dodatkom od 180 i 60 eura u šestom mjesecu, zatim dodatkom za 30 tisuća službenika od 10 posto što je također dio reforme.

- Kao što smo i dogovorili prošle godine sa sindikatom službenika i namještenika, a što se tiče pravosuđa, da će prosječna plaća zapisničara biti, kako smo i tada govorili preko 1000 eura neto. Dakle, to je nešto što smo i tada razgovarali i to ćemo realizirati kroz novu uredbu, tako da smo ispunili obećanje koje smo dali prije šest mjeseci kada je bio štrajk - objasnio je Malenica. Najavio je i podizanje plaće učiteljima i profesorima te da ne vidi razlog za prosvjede i štrajkove. U srijedu u Vladu na razgovor dolaze kandidati za glavnog državnog odvjetnika, a Malenica je izjavio da će se sigurno jedno od pitanja koje će im postaviti odnositi na njihov status, status pravosudnih dužnosnika i materijalna prava, odnosno plaće.

