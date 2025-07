Temeljna cijena gradnje raste, kvadrat POS-ova stana stajat će najviše 2104 eura

Etalonska cijena građenja diže se na 1315 eura po kvadratu. Otprilike je to 10 posto više nego što je bila dosad, sudeći prema dokumentu koji je Ministarstvo graditeljstva pustilo u javno savjetovanje, ali ova etalonska cijena odnosit će se samo na poticanu stanogradnju (POS), dok za sve "ostalo" kvadrat ostaje 796,34 eura. Objasnit ćemo, naravno, no idemo prvo od toga da je etalonska cijena, zapravo, brojka koju određuje Ministarstvo, a odnosi se na to koliko maksimalno može stajati gradnja stanova u okviru POS-a. Ova cijena koristi se kao osnova za planiranje i ugovaranje gradnje stanova koje država dijelom financira, a uključuje sve troškove izgradnje, od pripremnih i zemljanih radova, preko konstrukcijskih i instalaterskih pa sve do završnih radova, uključujući PDV. U nju, međutim, ne ulaze troškovi zemljišta, priključaka na infrastrukturu i uređenja okolne komunalne infrastrukture, što je i inače uobičajena praksa u gradnji. Kada se na etalonsku cijenu, u skladu sa zakonom, doda maksimalnih 60 posto, dolazi se do najviše dopuštene prodajne cijene POS-ova stana bez zemljišta i priključaka, koja sada iznosi 2104 eura po kvadratu, s uključenim PDV-om.

Do povećanja cijene došlo je nakon što je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u više navrata pokušala ugovoriti gradnju stanova, ali bezuspješno. Sve pristigle ponude izvođača za POS-ove stanove bile su znatno iznad zakonski dopuštenih iznosa. U Karlovcu je, primjerice, najniža ponuda iznosila 2088,18 eura po kvadratu, što je bilo 50,7 posto više od procijenjene vrijednosti, a u Delnicama je ponuda bila čak dvostruko viša; 2766,64 eura, odnosno 102,15 posto iznad procjene. U Trogiru je pristigla ponuda bila 2098,98 eura po kvadratu, u Kumrovcu 2332,26 eura, a u Omišlju 2487,51 euro. Slična je situacija bila i u Našicama i Ivanić-Gradu, gdje su najniže ponude iznosile 2138,27, odnosno 2144,73 eura. Sve su bile u rasponu od 13 do 70 posto iznad maksimalno dopuštenih vrijednosti, zbog čega ugovaranje radova nije bilo moguće.

A zašto smo spominjali pričuvu? Zato što se etalonska cijena građenja koristi i u nizu drugih situacija. Primjerice, služi kao osnova za izračun obvezne pričuve u stambenim zgradama. U praksi to znači da se vrijednost stana računa tako da se etalonska cijena pomnoži s kvadraturom, a potom se na temelju toga određuje visina godišnje pričuve. Etalonska cijena koristi se i u sudskim i poreznim postupcima, kada nije moguće točno odrediti tržišnu vrijednost nekretnine, primjerice u slučajevima nasljeđivanja, diobe imovine ili razvrgnuća suvlasništva. Također, primjenjuje se i u nizu drugih zakona i pravilnika u kojima se procjenjuju troškovi gradnje, određuju porezne olakšice, državne potpore ili komunalne naknade. Upravo zato postoje dvije etalonske cijene. Jedna, viša, odnosi se na POS-ove projekte i sada iznosi 1315 eura po kvadratu. Druga, znatno niža, 796,34 eura po kvadratu, koristi se za sve ostale namjene, uključujući i obračun pričuve te ostaje nepromijenjena.

Iz Ministarstva su jučer poručili i da je stiglo više od tisuću zahtjeva za povrat poreza na kupnju prve stambene nekretnine. Dosad ih je obrađeno 575, od čega je 470 zahtjeva bilo potpunih, dok je 105 korisnika zatraženo da dostavi dodatnu dokumentaciju. Postotak odbijenih ili odbačenih zahtjeva je oko osam posto, s tim da je 3,15 posto građana odbijeno zato što je cijena nekretnine premašivala prosječnu za to područje.