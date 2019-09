Pijan i bez dozvole u autu punom slatkiša bježao od policije

Vidno alkoholizirani 30-godišnjak noćas je u Čakovcu pokušao pobjeći policiji u automobilu punom alkohola, ali i slatkiša. Muškarca je policija pokušala zaustaviti 45 minuta nakon ponoći, a on je to odbio i nastavio s vožnjom.

Policija je krenula za njim pa se ipak zaustavio, ali brzo se predomislio pa je ponovno pokušao pokrenuti vozilo. Uz primjenu sredstava prisile u tome je spriječen te je na koncu i uhićen, prenosi eMeđimuje.

Vozaču s područja grada Đurđevca izmjereno je 1,14 promila alkohola u krvi, a da stvar bude gora nema položeni vozački ispit.

Sva pića i slatkiši iz auta, zbog sumnje da su pribavljeni počinjenjem kaznenog djela, privremeno oduzeti.

Za prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava (bez položenog vozačkog ispita) predviđena je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, a za upravljanja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1 do 1,5 promila 5.000 do 15.000 kuna.