Picula: Plenković je politički pogubljen, a Vlada koju vodi je potrošena

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula oglasio se priopćenjem u kojem 'odgovara premijeru Andreju Plenkoviću na optužbe'.

Kao jedan od zastupnika SDP-a u Europskom parlamentu, želim javno odgovoriti na njegove potpuno besmislene optužbe o navodnom namjernom sabotiranju ulaska Hrvatske u schengenski prostor. Ulazak naše zemlje u Schengen potpuno sam podržavao i na njemu aktivno radio od izbora za zastupnika u Europskom parlamentu 2013. godine. U nastavku donosim kratki pregled dijela svojih aktivnosti, amandmana koje sam podnosio na ključne dokumente Europskog parlamenta, govora u EP i konferencije koje sam organizirao upravo u svrhu zagovaranja što bržeg hrvatskog pristupanja Schengenu.

13.12.2017.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-12-13-INT-3-382-0000_HR.html

“Gospodine predsjedniče, prije svega želim zahvaliti Gianniju Pittelli i svojoj grupi, na čiji prijedlog danas raspravljamo o proširenju Schengena. Rasprava, posve opravdano, pored Bugarske i Rumunjske, uključuje i Hrvatsku. Hvala i povjereniku Avramopoulosu na jasnim i ohrabrujućim stajalištima Komisije.

Na Hrvatskoj je da ispuni sve kriterije za pristupanje Schengenu, što očekujemo do kraja sljedeće godine. Na Vijeću je potom da uvaži sve što je napravljeno. Kredibilitet Europske unije jasno će se potvrđivati na ovom pitanju.”

29.5.2018.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-29-INT-2-622-0000_HR.html

“Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju na dobrom izvješću i prihvaćanju svih amandmana koje sam podnio; posebno onog gdje Europski parlament potvrđuje potporu za primanje Hrvatske u schengen čim zadovolji potrebne kriterije.”

Osim toga, zakonodavno sam amandmanima podržavao hrvatski ulazak u Schengen, a u lipnju 2018. organizirao sam u Dubrovniku i konferenciju na ovu temu.

https://www.vecernji.hr/vijesti/libe-usvojio-piculin-amandman-o-ulasku-hrvatske-u-schengen-1243595

https://n1info.hr/vijesti/a453661-picula-ulaskom-hrvatske-u-schengen-svi-profitiraju-pa-i-slovenija/

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/picula-potrebna-nam-je-schengenizacija-a-ne-militarizacija-foto-20180608

10.12.2018.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-12-10-INT-1-181-0000_HR.html

“Dolazim iz države koja je u procesu ispunjavanja tih istih kriterija, države koja uspješno kontrolira najdulju europsku vanjsku granicu, i zato očekujem isti tretman i za Hrvatsku. Taj stav dijeli i izvjestitelj, na čemu mu posebno zahvaljujem. Schengen – jedno od najvidljivijih postignuća europskih integracija – ne smije biti kolateralna žrtva deficita naših sigurnosnih politika. Neprihvatljivo je da su 2018. Bugarska i Rumunjska još izvan Schengena, a Hrvatska, najmlađa članica Unije, ograđena od susjednih članica bodljikavom žicom.”

23.10.2018.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-10-23-INT-2-609-0000_HR.html

“Rastući osjećaj nesigurnosti među europskim građanima očekivano je i opravdano utjecao na preslagivanje prioriteta Europske unije koja nastoji odgovoriti na potrebe država članica i njihovih građana. Imajući u vidu takve izmijenjene okolnosti, podržavam namjeru da se poveća sigurnost vanjskih granica Unije od kojih je 1351 kilometar u nadležnosti Republike Hrvatske.

Uključivanje Rumunjske, Bugarske i Hrvatske, koja od svih članica ima najdužu vanjsku kopnenu granicu Europske unije, u šengenski prostor zato ima i važnu sigurnosnu komponentu. Hrvatska je u samo 4 mjeseca od pristupanja Schengenskom informacijskom sustavu obavila 75 milijuna kontrola i identificirala preko 4000 prekršaja. To dokazuje važnost Hrvatske kao partnera u osiguravanju vanjske granice Europske unije te opravdava njeno što skorije priključenje Schengenu.”

19.1.2021.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-01-19-INT-2-155-0000_HR.html

“Poštivanje međunarodnih konvencija o ljudskim pravima svih koji traže zaštitu i međunarodnih obveza prema najugroženijima treba biti neupitno. Jednako tako sigurni i legalni načini za traženje takve zaštite trebali bi funkcionirati. Kao i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i ostale granične zemlje ne smiju nositi teret izostanka dogovora o novom Paktu o migracijama i azilu. Zato dajem punu podršku Portugalu jer je ovaj problem uvrstio među prioritete svog predsjedanja.”

Što se tiče slučaja talijanskih zastupnika koji su pokušali nadzirati državnu granicu prema BiH, prenosim svoj govor na klubu zastupnika Socijalista i demokrata, gdje sam nedvosmisleno kritizirao njihovu akciju.

https://toninopicula.com/parlamentarne-aktivnosti/odbori--meduskupina/govor-na-klubu-zastupnika-s-and-d/a3606

9.11.2022.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-11-09-INT-1-279-0000_HR.html

“Poštovani predsjedavajući, poštovani gospodine povjereniče, kolegice i kolege, Republika Hrvatska potpuno zaslužuje ulazak u Schengen jer je ispunila sve zadane uvjete, i tehničke i političke. Hrvatska ima najdužu vanjsku kopnenu granicu Europske unije i želi doprinijeti većoj sigurnosti na njoj, a Europska unija ovim dokazuje funkcionalnost i privlačnost svog modela.”

Zaključno, smatram da su lako provjerljive činjenice, kontinuirana borba za hrvatske interese i civiliziran diskurs u javnom prostoru najbolji odgovor na neargumentirane napade i otvorene laži. A kada ih iznosi osobno premijer to samo govori koliko je politički pogubljen on, a potrošena Vlada koju vodi. U ovom slučaju to je jasno vidljivo i bez pomoći snimaka iz zraka na koje se poziva kao na navodni dokazni materijal, zaključuje Picula u priopćenju.