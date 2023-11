Penava prozvao ministra Medveda: Jedino ispravno bi bilo da podnese ostavku

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pozvao je danas ministra branitelja Tomu Medveda da podnese ostavku. Povod tome je status brata Jean Michael Nicoliera koji je na društvenim mrežama rekao kako nemaju ništa protiv da se fotografija Jean Michala koristi na plakatu za obilježavanje Dana sjećanja dok je raniju izjavu svoje majke Lyliane pojasnio greškom u prijevodu.

-To je sramotno. Jedini normalan odgovor je ostavka ministra Tome Medveda i to iz dva razloga. Prvo, kako može biti ministar branitelja i sve ovo vrijeme dopuštati pritisak na jednu ratnu postrojbu. Uz to iskoristiti jednu obitelj i majku, koja je 80 godina stara i koja ne zna niti jednu riječ hrvatskog jezika je sramotno – rekao je Medved.

VEZANI ČLANCI

Kazao je i kako sve što se pisalo o izjavama majke Jean Michaela Nicoliera za njega nije „pilo vodu“ od početka jer je do sada u više navrata surađivao s obitelji.

-Smeta mu HOS, smeta mu komemoriranje u Vukovaru na način kako to radimo sve ove godine, ne interesiraju ga istina i vrijednosti te slijepo sluša što njegova politička stranka kaže i to govori sve puno. Ovakve manipulacije se ne sjećam da sam vidio niti u režiji i nekih drugih koji su se pokušali igrati vatrom – kazao je Penava.

VIDEO Penava: Kome smeta HOS, neka ne dolazi u Vukovar