Penava: Nismo stvorili uvjete dostojnog života za običnog hrvatskog čovjeka

Povodom Dana državnosti danas su podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položeni vijenci i upaljene svijeće u spomen na civile i branitelje stradale tijekom Domovinskog rata. I ove godine vijence su odvojeno položili Vukovarsko – srijemska županija i Grad Vukovar.

- Prošlo je 30 godina o ustrojavanja Hrvatskog sabora i kada govorimo o rekapitulaciji učinjenoga možemo reći da je puno toga napravljeno za mladu hrvatsku državu. Postali smo i dio euroatlantskih integracija. Sada se maksimalno moramo svi okrenuti tome da mlada Republika Hrvatska postane ekonomski i gospodarski jaka i snažna članica EU kako bi mladost ostala. Zadaća je to svih nas, rekao je župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić.

>> VIDEO Od ove godine Dan državnosti ponovno se slavi na današnji dan, 30. svibnja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nešto kasnije vijenac je položilo i izaslanstvo Grada Vukovara predvođeno gradonačelnikom Ivanom Penavom koji je svim građankama i građanima RH čestitao Dan državnosti. Podsjetio je na Domovinski rat rekavši kako je to sada sve iza nas, a da je na nama da stvorimo državu po mjeri čovjeka.

- Da smo se iskazali u tome nismo. Puno velikih stvari smo ostvarili, postali smo i dio euroatlantskih integracija ali smo svi u isčekivanju rezultata svakog novog popisa stanovništva i to posebno mi u Vukovaru, Slavoniji i rubnim područjima. Brojke su poražavajuće jer smo demografski opustošeni. Kao društvo nismo stvorili uvjete dostojnog života za običnog hrvatskog čovjeka. Od toga ne smijemo okrenuti glavu i o tome moramo pričati. To je najvažnija bitka koju smo radi dnevne politike, interesnih skupina i sitnih interesa zanemarili i to nam ne služi na čast, rekao je Penava.

Grada Vukovara i Vukovarsko – srijemske županije vijenac su, odvojeno opet, položili i članovi Povjerenstva vukovarskog HDZ-a predvođenih povjerenikom Nikolom Mažarom. Oni su potom položili vijenac i kod biste Franje Tuđmana u središtu Vukovara.