DUGI OTOK

Pas i vlasnik propali u jamu duboku 20 metara. Spasio ih HGSS, a srećom nisu ni ozlijeđeni

Foto: HGSS
Autor
Frane Šarić
26.02.2026.
u 19:32

Na teren su se ubrzo uputila dvojica naših članova, a u pomoć su im pritekla i četiri člana DVD-a Sali koji su brzo i sigurno izvukli nesretni duo

Iz jame na Dugom otoku spašen pas i njegov vlasnik - izvijestili su na svojoj Facebook stranici iz zadarskog HGSS-a. - Nekoliko sati prije podneva uspješno smo okončali akciju spašavanja čovjeka i njegovog psa iz jame na području mjesta Savar na Dugom otoku. Pas je prilikom igre upao u 6 metara duboku jamu, nakon čega je vlasnik uz pomoć prijatelja pritekao u pomoć.

Međutim, vlasnik i pas propali su i završili na oko 20 metara dubine, odakle gdje nisu mogli izaći niti biti izvučeni na površinu, dok je prijatelj ostao na površini i odmah pozvao HGSS Zadar. Na teren su se ubrzo uputila dvojica naših članova, a u pomoć su im pritekla i četiri člana DVD-a Sali koji su brzo i sigurno izvukli nesretni duo. Srećom, čovjek i pas prošli su bez ozljeda! - istakli su iz HGSS-a.
