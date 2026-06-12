Policija uhitila britanski par: Otišli na zabavu i ostavili troje djece u hotelu, najmlađe ima samo šest mjeseci

Britanski par uhićen je nakon što su, kako se sumnja, troje svoje male djece ostavili u hotelu na Costa del Solu kako bi otišli na zabavu. Prema pisanju lokalnih medija u Španjolskoj, muškarac i žena privedeni su u ranim satima četvrtka ujutro, nakon što je najmlađe dijete, šestomjesečna beba, imalo pozitivan nalaz na kokain.

Djeca o kojoj je riječ, u dobi od četiri godine, dvije godine i šest mjeseci, navodno su privremeno stavljena pod skrb socijalnih službi. Izvori bliski istrazi, koja je još u tijeku, opisali su stanje u kojem su djeca pronađena kao “zabrinjavajuće”. Prema njihovim tvrdnjama, hotelska soba bila je u neredu, a najstarije dijete skrbilo je za mlađe, piše Mirror.

Par je, prema navodima izvora, odsjeo u Holiday World Resortu, velikom turističkom kompleksu koji se sastoji od tri hotela i niza luksuznih apartmana, s ukupno više od 850 soba. Iako je andaluzijska regionalna vlada, Junta de Andalucía, privremeno preuzela skrb o djeci, ona su, kako se doznaje, prevezena u bolnicu Materno Infantil u Malagi na liječnički pregled.

Glasnogovornik španjolske Nacionalne policije izjavio je: “Britanski državljanin u dobi od 41 godine i 28-godišnja žena privedeni su zbog sumnje na kazneno djelo napuštanja djece. U slučaj je uključen i specijalizirani odjel Nacionalne policije UFAM, zadužen za pomoć obiteljima i ženama, dok je nadležna služba socijalne skrbi Junte de Andalucía privremeno preuzela brigu o djeci.”

Policija nije željela komentirati navode lokalnih medija prema kojima je beba bila pozitivna na kokain. Očekuje se da će par noć provesti u policijskom pritvoru, nakon čega bi sutra trebao biti izveden pred suca radi prvog saslušanja, no to zasad još nije službeno potvrđeno.