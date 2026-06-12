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SAMI U SOBI

Policija uhitila britanski par: Otišli na zabavu i ostavili troje djece u hotelu, najmlađe ima samo šest mjeseci

FILE PHOTO: Tourists enjoy the beach at the Mediterranean Sea in Lloret de Mar
NACHO DOCE/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
12.06.2026.
u 09:31

Očekuje se da će par noć provesti u policijskom pritvoru, nakon čega bi sutra trebao biti izveden pred suca radi prvog saslušanja, no to zasad još nije službeno potvrđeno.

Britanski par uhićen je nakon što su, kako se sumnja, troje svoje male djece ostavili u hotelu na Costa del Solu kako bi otišli na zabavu. Prema pisanju lokalnih medija u Španjolskoj, muškarac i žena privedeni su u ranim satima četvrtka ujutro, nakon što je najmlađe dijete, šestomjesečna beba, imalo pozitivan nalaz na kokain.

Djeca o kojoj je riječ, u dobi od četiri godine, dvije godine i šest mjeseci, navodno su privremeno stavljena pod skrb socijalnih službi. Izvori bliski istrazi, koja je još u tijeku, opisali su stanje u kojem su djeca pronađena kao “zabrinjavajuće”. Prema njihovim tvrdnjama, hotelska soba bila je u neredu, a najstarije dijete skrbilo je za mlađe, piše Mirror.

Par je, prema navodima izvora, odsjeo u Holiday World Resortu, velikom turističkom kompleksu koji se sastoji od tri hotela i niza luksuznih apartmana, s ukupno više od 850 soba. Iako je andaluzijska regionalna vlada, Junta de Andalucía, privremeno preuzela skrb o djeci, ona su, kako se doznaje, prevezena u bolnicu Materno Infantil u Malagi na liječnički pregled.

Glasnogovornik španjolske Nacionalne policije izjavio je: “Britanski državljanin u dobi od 41 godine i 28-godišnja žena privedeni su zbog sumnje na kazneno djelo napuštanja djece. U slučaj je uključen i specijalizirani odjel Nacionalne policije UFAM, zadužen za pomoć obiteljima i ženama, dok je nadležna služba socijalne skrbi Junte de Andalucía privremeno preuzela brigu o djeci.”

Policija nije željela komentirati navode lokalnih medija prema kojima je beba bila pozitivna na kokain. Očekuje se da će par noć provesti u policijskom pritvoru, nakon čega bi sutra trebao biti izveden pred suca radi prvog saslušanja, no to zasad još nije službeno potvrđeno.

Ključne riječi
djeca par Španjolska

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